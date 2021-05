Monistrol de Calders dona una segona oportunitat a l'antiga botiga del poble i la transforma en sala d'art

Monistrol de Calders, al Moianès, acaba d'estrenar la seva primera sala d'art: Cal Ros. Porta el nom de l'edifici que l'acull, l'antiga botiga del poble, que ha tornat a obrir portes però ara amb l'objectiu de ser un revulsiu de "cultura de qualitat". "Volem trencar tòpics i demostrar que al món rural hi pot haver més que paisatge i gastronomia, també la cultura de qualitat que pots trobar a la ciutat", explica l'alcalde, Ramon Vancells. Així, l'antiga botiga acollirà una exposició mensual, inicialment d'artistes de la Catalunya Central. Això sí, sense posar fre als autors amb les seves obres. "Volem que hi puguin exposar lliurement", apunta Patrice Blanquart, tècnic cultural de l'Ajuntament i un dels impulsors del projecte.

Cal Ros, botiga històrica a Monistrol de Calders, va abaixar la persiana als anys seixanta del segle passat. El consistori s'havia marcat com a objectiu apostar per la cultura i, per tant, disposar d'un espai permanent per a exposicions, ja que fins ara les feia en espais polivalents. "Buscàvem llocs i vam pensar que aquest era l'idoni", explica la regidora de Cultura, Laura Pujadas. Després d'arribar a un acord amb els propietaris de l'edifici per la cessió dels baixos, aquest mes de maig la sala d'exposicions de Cal Ros és ja una realitat. "No s'hi ha fet pràcticament res, només netejar, perquè considerem que el propi espai ja és interessant", apunta l'alcalde, Ramon Vancells.

Aquesta segona oportunitat per a Cal Ros ha anat lligada, casualment, a 'La segona oportunitat' de Txema Rico. L'artista manresà és el primer que hi exposa. "Tot i ser una casualitat, és la simbiosi perfecta amb l'espai", explica el tècnic de cultura, Patrice Blanquart. En la seva exposició Rico recupera pintura dels anys 70 per donar-los-hi "una segona oportunitat", explica Blanquart, mentre que Cal Ros "s'ha conservat tal com era per obrir portes de nou".



Artistes de la Catalunya Central

Després de Txema Rico, al juny, hi haurà una mostra de diferents artistes d'art urbà que exposaran fora i dins de Cal Ros. Al juliol serà el torn de les pintures de Ramon Furriol, l'agost de les aquarel·les de Francesc Palomas; i al setembre de la pintura Nayat Kaid Ferron.

Els artistes escollits per aquests primers mesos tenen en comú que són o tenen nexe amb la Catalunya central. I la idea, afegeix Blanquart, és que sigui la tònica. "Volem que aquí hi tinguin el seu espai", explica el tècnic, tot avançant la voluntat de no posar fre a cap proposta. "Potser algunes no agradaran a tothom, però volem ser un punt on lliurement puguin exposar la seva obra", diu.