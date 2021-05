Oló estudia fer una zona verda al nucli urbà que connectaria els equipaments

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló l'estudi per a la creació de zones verdes entre el centre recreatiu i l'espai Hemalosa, una zona situada al centre de la població. L'estudi es realitza després de l'enderrocament i reparcel·lació de l'antiga fàbrica d'Hemalosa i ha de permetre avaluar les possibilitats de creació d'una zona verda que permeti la connexió entre els diferents equipaments públics.

L'espai verd projectat al centre d'Oló també ha de permetre potenciar el nexe entre l'espai urbà i l'entorn natural de proximitat, «per tal d'afavorir el lleure, l'activitat física, el coneixement de la natura i la cohesió social», segons apunten fonts de la Diputació de Barcelona, encarregada de l'estudi.

Per la seva situació, la nova zona verda aglutinaria diferents equipaments com ara el Centre Recreatiu, la sala polivalent, l'Ecomuseu del Moianès o l'Església parroquial. A més, en aquesta àrea també hi ha un torrent que caldria tractar a nivell paisatgístic per a la seva incorporació al conjunt de la trama urbana.

El treball elaborat per la Diputació de Barcelona planteja dues propostes que donen resposta a les necessitats actuals del municipi, millorant els accessos i recorreguts a peu, dotant l'espai d'elements que propiciïn l'activitat i vinculant-lo als equipaments propers, així com posant en valor el seu caràcter natural.

L'estudi també ha estimat els costos d'inversió de les dues propostes, que està comprès entre els 558.621 i els 698.473 euros, segons la proposta i les fases. L'objectiu d'aquest treball és facilitar eines a l'equip de govern per les futures actuacions a fer i facilitar així la planificació de la inversió.

La creació d'aquesta zona verda al nucli urbà complementaria la rehabilitació de la nau més antiga de l'antic complex fabril que el 2017 es va convertir en un equipament cultural polivalent: l'Espai Hemalosa, que compta amb un auditori i sales per a cursos i tallers. A més, l'equipament compta amb un espai museístic que forma part de l'Ecomuseu del Moianès, repartit entre les diverses poblacions de la comarca, i que Oló dedica al tèxtil per la importància que aquesta indústria va tenir al municipi en el passat.