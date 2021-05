Moià acollirà, el 5 de juny, la primera Fira del Lleure del Moianès. Darrere de la iniciativa, batejada com Esbramec, hi ha quatre joves que han decidit fer un pas endavant per "reivindicar la necessitat del lleure i més en el context actual", explica un dels impulsors, Lluís Cascales. Una campanya de micromecenatge ha permès als joves aconseguir el finançament necessari per fer la jornada lúdica una realitat. Serà al Parc Municipal Francesc Viñas de Moià i inclourà tallers i música per a totes les edats. Dels concerts confirmats destaca Miops, que s'encarregarà de l'obertura de la festa, i el grup de música familiar Xiula, que posarà el punt final. "Caldrà veure com funciona, però esperem que sigui la primera de moltes", apunta Cascales.

Un mes abans de la pandèmia, el febrer del 2020, en Lluís Cascales, l'Oriol Torres, la Laura Vives i en Marc Gallifa van engegar Gatzara, una proposta pensada per suplir la desaparició de l'entitat mítica de lleure del Moianès. Van néixer pensant en els casals d'estiu, però la proposta, segon els impulsors "va quallar" i han acabat organitzant activitats extraescolars a quatre municipis del Moianès aquest curs i colònies privades per a les AMPA.

Va ser arran del projecte de final de pràctiques d'una estudiant que va sorgir la idea de crear una Fira del Lleure al Moianès. "Vam pensar que era necessària una iniciativa com aquesta però vam topar amb què calien molts diners", explica en Lluís Cascales. I va ser llavors que es van decantar per iniciar una campanya de micromecenatge. 91 mecenes han permès al col·lectiu assolir els 6.500 euros que necessitaven i, finalment, la fira serà una realitat el proper 5 de juny.

La bona rebuda, apunta Cascales, ha dut a entitats, empreses i administracions a pujar al carro i oferir activitats de forma altruista. Hi haurà des de tallers de circ a contacontes teatralitzats. També música i dansa. Entre els que actuaran hi haurà el grup Miops o la companyia de música familiar Xiula.

Segons els impulsors la bona rebuda posa de manifest "que calia un punt de trobada com aquest per defensar el lleure" i reivindicar que, ara més que mai, "és imprescindible". Tot i que caldrà fer balanç de com funciona aquesta primera edició, els impulsors avancen que la seva voluntat és que sigui la primera de moltes edicions.