Els jardins del monestir de l’Estany han estat l’escenari per la presentació de la campanya de dinamització i promoció «El Moianès ve taaaan de gust» i del lliurament del distintiu Biosphere 2020 a set empreses del sector turístic de la comarca.

La campanya de dinamització i promoció d’enguany segueix el lema que ha utilitzat en els darrers anys «El Moianès ve de gust». Ara, però, hi ha afegit la paraula «taaaan» per donar-li «un toc emocional i vivencial que volem que esdevingui el turisme a la comarca», segons expliquen des del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès.

Des de la comarca valoren que la proposta turística ha tingut una molt bona resposta al territori i ara, quan les mesures de la covid permeten el desplaçament entre territoris i la trobada de més grups bombolla, «té la projecció d’obertura arreu del territori català».

Entre les principals accions de la campanya destaquen la rotulació de furgonetes comercials d’empreses de la comarca amb el lema de la campanya o la participació dels joves en la promoció dels principals espais de l’Ecomuseu a través de vídeos a les xarxes. Però també se’n destaca la campanya que s’ha fet per Nadal i la Diada de Sant Jordi i que seguirà la rèplica per la Revetlla de Sant Joan.

Aquesta campanya s’emmarca dins les accions de promoció de la comarca, amb el suport de la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments i pretén posicionar-se tant en el món presencial (als comerços, als restaurants, als allotjaments i emplaçaments turístics) així com també en el món digital (sobretot Instagram i web). Per aconseguir-ho s’estan portant a terme accions per públics diferenciats: famílies, joves, sèniors i sectors empresarials, entre altres, amb una oferta turística completa i enriquidora.

Entrega del distintiu Biosphere

Durant l’acte de presentació de la campanya, que es va fer la monestir de l’Estany, també es va fer el lliurament a les set empreses que enguany han obtingut el distintiu Biosphere, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç per reconèixer les bones pràctiques en gestió sostenible de les empreses turístiques i serveis, des d’una perspectiva integral i de treball col·lectiu.

En un any marcat per la pandèmia, han rebut la distinció quatre entitats privades i tres de públiques. Els guardonats han estat el Restaurant i agrobotiga Magadins Vell (L’Estany), les Coves de Toll (Moià), l’Espai Hemalosa (Santa Maria d’Oló), Gala Guies (Moià), l’Oficina de Turisme del Moianès, Turisme Rural Mas Padrós (Collsuspina) i Turisme Rural Mas Vilarrasa (Moià).