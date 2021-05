Monistrol de Calders ha instal·lat una xarxa de calor amb biomassa per dotar de calefacció i aigua calenta nou equipaments públics del municipi. Així, els edificis municipals que formen part d’aquesta xarxa substituiran el combustible fòssil per estella provinent del propi territori. Les instal·lacions, impulsades per la Diputació de Barcelona, aposten per la reconversió energètica i la gestió forestal.

Monistrol ja té enllestida la instal·lació de la caldera de biomassa de 150kw que proporcionarà calor a l’escola L’Esqueix, al casal de joves La Mestra, al consultori mèdic, al local de la petanca, al casal d’avis l’Espiga, al camp de futbol, a la Llar d’infants L’Estel i al Centre recreatiu municipal.

Segons l’alcalde de Monistrol, Ramon Vancells, «estem en un entorn rural on la gestió forestal és importantíssima, sobretot en llocs com Monistrol on hem tingut precedents d’incendis importants i hi ha molta sensibilitat, i buscàvem la quadratura del cercle per trobar una fórmula per escalfar equipaments públics municipals». El fet de tenir tots aquests edificis en un mateix sector ha facilitat la creació d’una xarxa de calor sense haver de fer grans obres.

La nova instal·lació s’emmarca en el projecte Biomassa pel Clima, liderat per la Diputació de Barcelona i cofinançat pels fons europeus Feder, que suposa la instal·lació de 14 calderes de biomassa forestal a la demarcació de Barcelona, que s’alimenten d’estella de boscos gestionats de forma sostenible, que suposen un estalvi econòmic anual als ajuntaments i una reducció d’emissions de gasos d’efectes hivernacle.

Jornada de portes obertes

Avui es farà una jornada de portes obertes a les instal·lacions de la xarxa de calor de Monistrol que començaran a les 10 del matí, al passatge Montserrat Roig, entre l’escola i el pavelló. Primer es farà una visita a les instal·lacions que comptarà amb la presència del diputat d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona Xesco Gomar.

Posteriorment, a les 11 del matí, a la Sala Petita, es farà la presentació de la xarxa de calor amb biomassa amb la intervenció de l’alcalde de Monistrol, Ramon Vancells, el gerent de Boscat, Jordi Terrades, i el tècnic de la Diputació, Josep Verdaguer. A les 12, es faran visites guiades a les instal·lacions en grups de 10 persones.