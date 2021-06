Monistrol de Calders vol convertir el municipi "en un museu d'art permanent i a l'aire lliure". El poble celebra aquest cap de setmana el seu primer festival d'art urbà. Sota el lema 'MursMurs', dotze artistes del poble plasmaran la seva obra en deu parets, cinc municipals i cinc de privades. L'objectiu, explica Patrice Blanquart, tècnic municipal de cultura, és d'una banda fer pedagogia i trencar amb els prejudicis sobre la disciplina. Per una altra, embellir el poble. L'artista sabadellenc Werens, encarregat de la direcció artística, subratlla la importància de què l'Ajuntament s'atreveixi a potenciar la cultura als seus carrers. "Tan de bo altres municipis prenguessin exemple", afegeix Fullet, un altre dels artistes convidats.

Tot i que el gruix de les intervencions es farà dissabte, aquest divendres tres dels dotze artistes que participaran en el festival han començat les seves obres. És el cas d'en Werens i el Fullet, que faran el mural més gran de tots. També l'alemany Zolar, l'únic artista estranger que participarà en el festival. Ho han fet sota la mirada d'alguns veïns encuriosits, però també dels alumnes de l'escola del municipi, que han fet una excursió per veure com fan les obres.

Patrice Blanquart, tècnic municipal de cultura, explica que la mostra neix amb l'objectiu de portar aquesta disciplina al poble i, especialment, "fer pedagogia" de les diferents maneres de fer art urbà. Així, a banda dels escolars, aquest cap de setmana hi haurà tallers i xerrades per acostar la disciplina a tots els veïns. "Tenim avis amb ganes d'agafar el grafiti", reconeix el tècnic municipal.

Tot tipus d'obres

L'artista sabadellenc Werens, que porta més de tres dècades omplint de color els carrers de Cataluya, ha estat l'encarregat de la direcció artística i de buscar als artistes que participaran en el festival. "La gràcia és que tots tenen maneres diferents de fer el seu art", explica, tot afegint que "cap obra s'assembla a la d'un altre".

Werens que té una relació estreta amb Monistrol perquè és el municipi de la mare de la seva filla, subratlla la importància que té pel seu gremi aquesta aposta per la cultura. "No hi ha molts municipis que s'atreveixin a això", assegura.

Hi està completament d'acord el seu company de professió i amb qui a 'MursMurs' comparteix obra: el barceloní Fullet. "Crec que altres indrets podrien agafar l'exemple", diu, posant com a exemple la seva ciutat natal: "Barcelona és massa gris, li falta aquest color".

D'altres com l'alemany Zolar apunta a com iniciatives com aquesta poden ajudar a garantir el relleu. "Potser hi ha joves que s'hi enganxen", diu.

Deu intervencions

Els dotze artistes intervindran en deu punts del poble, cinc de propietat municipal i cinc de privada. En aquest sentit, Blanquart destaca la implicació dels veïns i la seva predisposició a oferir les seves parets. "N'hi ha que ni tan sols han volgut veure l'obra que s'hi farà", diu.

El consistori té intenció que 'MursMurs' es converteixi en una iniciativa anual i, per tant, donar-li continuïtat. Amb la proposta volen fer un pas més per promoure la cultura als entorns rurals. Així se suma a la inauguració, fa poques setmanes, de la primera sala d'art al poble, Cal Ros, que aquest cap de setmana acollirà una mostra sobre els artistes d'art urbà que participen en el festival.