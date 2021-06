La Plataforma C59 segura ha completat i tramès al Departament de Territori de la Generalitat un extens document (una seixantena de pàgines) en què recull les principals deficiències que hi ha en aquesta carretera que connecta el Moianès amb el Vallès i l’autopista AP-7, entre Santa Perpètua i Mollet, i les mesures que considera que cal aplicar-hi. Es tracta del que l’entitat anomena una auditoria ciutadana, elaborada a partir de les aportacions recollides d’usuaris habituals d’aquesta via, contrastant-les alhora amb l’estudi d’intervenció que recentment els ha presentat la Generalitat.

Tot i que es feliciten que el Govern s’hagi posat a treballar per resoldre les deficiències d’aquesta via i agraeixen que ja s’hagin començat a concretar intervencions, reiteren que la proposta queda curta, sobretot pel que fa al que consideren que és el dèficit més greu: l’amplada de la carretera.

Dues de les intervencions més destacades que preveu l’estudi elaborat pel Departament de Territori són, d’una banda, l’eixamplament de diferents trams mitjançant la construcció de cunetes trepitjables i, de l’altra, la creació d’una franja central (vermella, de 60 centímetres d’amplada) de separació de la circulació entre els dos sentits de circulació en un tram de 5 quilòmetres, entre Moià i Sant Feliu de Codines.

La plataforma insisteix que manquen actuacions per assolir una carretera completament segura. Incideix en el fet que incloure «només la construcció de cunetes trepitjables» per dotar de més seguretat a la conducció «és clarament insuficient a mitjà i a llarg termini». I en aquest sentit fa una referència concreta a la idea de crear aquesta franja central de separació, «on la calçada actual és de dos carrils de 3 metres i sense voral. Amb aquesta secció no és possible treure 30 centímetres a cada carril, deixant-los totalment fora de normativa (amb 2,70 metres), per fer un separador central de doble línia contínua».

L’entitat subratlla que «la secció en revolt ha de ser més ampla que la necessària en línia recta», i afegeix que «no entenem com es podrà compaginar aquesta actuació amb la circulació de l’autobús de línia, tràilers o altres vehicles pesants».

En aquesta extensa auditoria de la carretera que ha lliurat al Departament de Territori, la Plataforma C59 segura incideix en aspectes molt concrets. Demana, per exemple, l’eixamplament del pont de Castellnou (pk 37,2); subratlla que l’asfalt està especialment deteriorat a tota la carretera des de Sant Feliu fins a Santa Maria d’Oló «amb bonys, sots, ondulacions i pedaços».

Cal recordar, tal com ha anat informant aquest diari, que Territori treballa en la redacció del projecte de millora de la carretera C-59, en el tram que va des de l’encreuament amb la N-141c, a Moià, fins a l’entrada a Sant Feliu de Codines. Es tracta d’un tram d’uns 13 quilòmetres pel que es preveu una inversió de prop d’1,5 milions d’euros.

La plataforma lamenta que el projecte no preveu cap actuació d’ampliació de vorals per a vianants i ciclistes, fet que «reduiria el risc d’accidents». El col·lectiu també critica que només s’actuï en algunes interseccions perilloses, com són els polígons industrials El Prat i El Vapor. Consideren que hi ha altres punts que també requeririen actuar-hi, com és l’entrada nord a Sant Feliu de Codines. Un altre aspecte en què incideixen és en el del pas de la carretera per nuclis urbans, com són Moià, Castellterçol i Sant Feliu. En el cas de la capital del Moianès, l’entitat subratlla que hi ha hores amb molt trànsit de vianants, i que la carretera es converteix en alguns punts en un vial «ben just perquè es creuin dos vehicles». Posen com a exemple que «en pràcticament tota la travessera l’autocar de la línia regular ha d’anar parant per deixar passar altres vehicles», i que hi ha punts amb balcons malmesos per autobusos o camions.

Des de la plataforma denuncien que les mancances en seguretat de la via van més enllà del tram on Territori preveu actuar, per la qual cosa també exigeixen millores al tram que va de Moià a Oló, i entre Caldes i Sant Feliu de Codines.

De fet, demana al Departament de Territori que «reconsideri la intenció d’una única inversió a la carretera i es comprometi a millorar la resta de deficiències detectades en aquest document, amb un programa a d’actuacions a curt termini».