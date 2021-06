El Moianès disposa des d’ara del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI, una oficina d’atenció a la diversitat sexual, afectiva i de gènere. La presentació s’ha fet aquesta setmana amb la presència de Mireia Mata, directora general d’Igualtat de la Generalitat.

El servei s’ha posat en marxa a partir d’un acord entre el Consell Comarcal i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat per defensar els drets de les persones LGTBI. El SAI del Moianès és un servei de sensibilització i informació per a persones i entitats per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir la LGTBIfòbia. Aquest recurs vol donar resposta tant a aquestes situacions de discriminació i denúncia com a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport, informació i derivació que tingui la ciutadania en relació amb la diversitat sexual i de gènere.