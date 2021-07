La caiguda d’algunes pedres del reajuntat del mur que hi ha situat entre l’escola i el pati de la residència de Castellterçol, i la posterior inspecció pels tècnics municipals que hi van detectar algunes fissures i desplaçaments, han fet necessari el tancament preventiu de la rampa de connexió del centre educatiu amb el Bosquet de Can Sedó, segons ha informat l’Ajuntament. El mur s’haurà de substituir per un de nova construcció. Segons el consistori, «amb la voluntat de minimitzar el risc de la caiguda del mur i d’evitar anys a persones, s’han iniciat les obres de manera urgent» i s’espera que estiguin acabades en un mes.