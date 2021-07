Moià Deute, l'Associació Veïnal d'Afectats pel Deute Municipal de Moià que es va crear el 2012 per investigar i exigir responsabilitats per les presumptes irregularitats comeses pel govern convergent liderat per Josep Montràs especialment durant l'anterior dècada, celebra que ara, nou anys després l'Ajuntament hagi pogut aprovar el retorn d'aquest deute de 8,2 milions d'euros contret amb l'Estat espanyol i derivat d'aquella gestió, però diu que té un sentiment "agredolç" pel dèficit d'inversions que acumula el municipi "i que encara condicionaran la vida moianesa els propers anys".

Moià Detue ha manifestat el seu posicionament en un comunicat després que fa unes setmanes l'Ajuntament va poder liquidar el deute que tenia amb l'Estat derivat del pagament a proveïdors, i que com ja ha anat explicat aquest diari, això allibera el municipi de la tutela financera per part del Ministeri. El pla d'ajust es va fer quan a Madrid governava el PP. Moià Deute destaca l'esforç que s'ha fet en aquest sentit per part dels representants polítics que han governat el poble des d'aleshores, i sosté que "durant aquests nou anys hi ha hagut una administració molt correcta des del punt de vista legal". Tanmateix, lamenta que aquesta administració "no ha anat acompanyada, al mateix temps, d’un esforç, per aclarir les causes de l’endeutament i intentar, per la via judicial, el rescabalament del deute contret de forma irregular, ni tampoc d’una optimització dels recursos de tresoreria". En aquest sentit, Moià Deute entén que "després dels tres primers anys, amb uns costos per interessos molt importants, amb la caiguda dels tipus d’interès a zero, es van produir uns estalvis d’uns 500.000 euros anuals, que, en lloc de mantenir uns grans saldos improductius en els comptes bancaris, s’haurien pogut destinar cada any a inversions necessàries per al poble o bé al retorn anticipat, cada any, d’una part més del préstec estatal, que ara, al cap de cinc anys s’ha aprovat de liquidar en la seva totalitat de 2,4 M".

L'associació veïnal critica "la mala gestió" dels governs de Josep Montràs, "que ve de molts més anys enrere", si bé "va ser en els deu últims quan va créixer de manera exponencial el deute, sense que es traduís en inversions tangibles per al poble, com hauria estat, per exemple, el famós somni de la piscina coberta, que prometia a darrera hora en la seva última campanya electoral. A canvi d’això tenim, des de fa tretze anys, un espai destinat a pàrquing sense acabar i uns habitatges de l’antiga caserna inservibles i molt deteriorats". Davant d'això, l'entitat celebra "el final del malson del deute", però insisteix que queda per resoldre "el dèficit d'inversions acumulat durant aquests anys, els serveis que es van reduir, i l'impressionant desgavell urbanístic heredat". També recorda que "en el moment que l'Ajuntament es va acollir al pla de pagaments a proveïdors, el poc temps per a la tramitació i l’objectiu de resoldre l’immens problema del deute amb els proveïdors, va fer que es donessin per bones totes les factures que havia autoritzat l’anterior govern municipal convergent, sense revisar de nou, partida per partida, si es corresponien amb obres realment realitzades satisfactòriament i si els pressupostos havien estat inflats". Moià Deute lamenta que tot plegat, al llarg d’aquests anys, "s’ha traduït en la màxima que l’administració pública sempre paga, que vol dir, que tots els possibles sobrecostos, els han pagat les veïnes amb els seus impostos".

Moià Deute confia que tot el que es derivi d'aquella gestió i del que considera unes "flagrants irregularitats detectades" tingui resposta judicial. En aquest sentit, recorda que l'associaicó va iniciar un procediment judicial el 2012 al jutjat número 3 de Manresa, que ara està en la fase de tancament de la instrucció, i en la qual darrerament també s'hi ha personat l'Ajuntament de Moià. A partir d'aquí "restem a l'expectativa de la possible celebració de la vista judicial, i que la notícia agredolça d'aquests dies sigui una mica més dolça el dia de demà".