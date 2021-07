L’Associació Càncer Infantil del Moianès (ACIM) ha comunicat que, a causa de la situació de la pandèmia a Moià, s’ha anul·lat la Xipifesta, programada per al dia 24 de juliol per recollir fons per a la lluita contra el càncer infantil. Sí que es manté la caminada. Alhora, avancen que «estem plantejant una alternativa a la festa amb la mateixa intenció, recollir diners per a les famílies que pateixen el càncer infantil de prop i/o col·laborar en la investigació». Serà un Verkami del qual se’n donaran més detalls properament.