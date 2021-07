El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus té previst iniciar durant les properes setmanes un nou sistema de recollida de paper i cartró a Moià que, segons apunta l’organisme, serà «més eficient i còmode per a la ciutadania» i, per tant, ha de contribuir a millorar els índex de reciclatge d’aquesta fracció a la capital del Moianès.

D’una banda, el Consorci preveu posar en marxa una recollida de cartró comercial porta a porta en un centenar d’establiments de la localitat, per tal d’augmentar la recollida de cartró i facilitar a les botigues, restaurants i altres professionals la gestió d’aquest residu.

D’ altra banda, es canviaran els contenidors de paper i cartró que hi ha actualment als carrers del municipi per uns altres de càrrega posterior que, segons expliquen des del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus «fan guanyar eficiència a l’hora de buidar-los».