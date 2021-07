Moià celebrarà aquest dissabte una de les primeres trobades de gegants que es porten a terme a la Catalunya Central des que fa 16 mesos es van començar a aplicar restriccions a causa de la pandèmia, la qual cosa ha obligat a una paralització gairebé total d’aquest tipus d’activitats. Es comptarà amb colles de fora convidades, tot i que serà una trobada atípica en el seu format, ja que no hi haurà cercavila, sinó que l’activitat es limitarà a un únic espai, amb aforament controlat i limitat. En concret, es portarà a terme al pati de l’escola Josep Orriols i Roca, on el que es farà és una mostra de ball de cadascuna de les colles. L’acte tindrà lloc a les 7 de la tarda i el recinte obrirà portes mitja hora abans. No es fa reserva prèvia, sinó que el públic hi entrarà per ordre d’arribada fins que s’arribi al límit d’aforament establert.

Aquesta serà la primera trobada després de la del juliol del 2019, en què es va celebrar el 75 aniversari dels gegants històrics, Ferran i Isabel.

La trobada de demà comptarà amb la presència de sis colles provinents de diferents punts de Catalunya. En concret, de Cassà de la Selva, Cantonigròs, Torà, Molins de Rei, Cercs i Balsareny (de la colla Els k més sonen). Aquests s’afegiran als sis gegants de la colla amfitriona.