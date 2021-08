El municipi de Moià ja té enllestit el programa de la seva festa major que, en la línia de l’any passat, ha hagut de suspendre o reformular algunes de les activitats habituals degut a les mesures de la pandèmia de la covid-19. Per aquest motiu, la festa tornarà a ser, segons el consistori, «especial». La celebració centralitzarà les activitats bàsicament en dos espais: el Parc Municipal i la pista de l’escola Josep Orriols i Roca. Per segon any consecutiu, la festa de la Cabra d’or s’adaptarà a la situació amb una representació teatral al Parc Municipal.

La Festa Major de Moià, que aquest cap de setmana ha viscut alguns dels seus actes previs com la trobada de gegants o l’aplec sardanista, s’allargarà fins al 17 d’agost. La Comissió de Festes ha ideat un programa per a tots els públics respectant les mesures sanitàries del moment. El concurs de pintura ràpida, la cantada d’havaneres, el pregó, la fira d’artistes i artesans, espectacles infantils, sardanes, el concert de festa major amb l’orquestra Rosaleda o la Festa de l’Arbre Fruiter, són algunes de les activitats previstes al programa.

Entre els actes destacats hi ha la Festa de la Cabra d’or que, com l’any passat, no es podrà celebrar com es feia habitualment. Tot i així, Moià no vol renunciar a trobar, un any més, la Cabra d’or i, per això, els dies 10 i 11 d’agost, el Parc Municipal s’omplirà una vegada més amb les melodies medievals, la màgia de la llegenda i l’alegria de les danses.

El programa d’activitats juvenils de la festa major d’enguany s’ha decidit a través d’un procés participatiu en què hi han participat 180 joves. S’ha votat entre 27 opcions organitzades en quatre eixos: Salut i Esport, Oci i lleure, Cultura i art i Àmbit social i comunitari. Entre les activitats que es faran hi ha una jornada esportiva jove, una nit electrònica amb DJs o la piscina jove a la fresca.

La normativa sanitària de la covid-19 marcarà la celebració i a tots els espectacles de la festa major el públic estarà sempre assegut i mantenint les distàncies de seguretat mínimes d’1,5 metres. Els espectadors es podran situar també per grups de convivència regular amb un màxim de 5 cadires per grup i no es permetrà l’assistència de públic dret.

Tots els espectacles tindran aforament limitat i les portes dels espais on hi hagi activitats s’obriran com a mínim mitja hora abans del seu començament per permetre una entrada esglaonada dels assistents. Des del consistori destaquen que les activitats programades estan pendents de l’evolució de la pandèmia i de les recomanacions que facin les autoritats sanitàries.