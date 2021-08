L’emblemàtica Festa de la Cabra d’Or servirà avui i demà perquè Moià escalfi motors de cara a la festa Major que se celebrarà els propers dies, i que tindrà el plat fort aquest cap de setmana. Tanmateix, i per segon any consecutiu, l’eufòria amb què normalment es viu l’arrencada de la festa es veurà condicionada per les restriccions de la pandèmia, que obligaran a concentrar els actes al voltant de la Cabra d’Or al Parc Municipal.

Aquesta tarda, a partir de les 7, a l’esplanada de baix del parc tindrà lloc la representació teatral de la llegenda de la Cabra d’Or, i a continuació hi ha programat un joc per trobar la cabra. En compliment de les mesures per la pandèmia, l’Ajuntament i la Gent de la Cabra limitaran l’accés al parc, que obrirà les portes al públic mitja hora abans que comenci l’espectacle. En cas de pluja o de mal temps, quedaria suspès.

Demà, les activitats també es desenvoluparan a l’interior del parc. A les 11 del matí hi ha previstos els tallers de la Cabra d’Or adreçats al públic infantil, i a les 7 de la tarda, tornarà la gresca a l’esplanada de baix. En aquesta segona jornada hi haurà la representació teatral al voltant de l’entrega de la Cabra d’Or que el personatge de’n Bernat farà al senyor de Planella per poder alliberar la seva promesa. Tot seguit tindran lloc les danses de la Cabra d’Or.

El programa festiu es reprendrà dijous i s’allargarà fins el dimarts, 17 d’agost.