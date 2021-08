Moià va tornar a celebrar ahir al vespre l’emblemàtica Festa de la Cabra d’Or en un acte reduït, adaptat a les mesures sanitàries, però que no va decebre el públic. Des de l’any passat, la celebració que escalfa els motors de cara la Festa Major, s’ha hagut de reinventar a causa de la pandèmia en un espectacle de petit format al Parc Municipal. Tot i això, l’eufòria de mig miler d’espectadors es va fer sentir ahir mentre actors, ballarins i músics recreaven la llegenda medieval.

L’espectacle va arrencar amb el ball de les Cabretes, en què els més menuts de la festa carreguen als braços un exemplar petit de la Cabra d’Or. Els balladors van ser rebuts amb un càlid aplaudiment per part d’un públic que seia a les cadires, però que també ocupava part de la gespa del parc. «És la primera vegada que vinc amb el meu fill, l’Arnau, que està molt entusiasmat per conèixer les aventures de la Cabra d’Or», explicava un dels espectadors, Òscar Vilarasau.

Els actors no es van fer esperar i, de seguida, va començar la recreació d’una llegenda que els moianesos ja coneixen fil per randa. L’espectacle se centrava en el moment en què el personatge d’en Bernat fa entrega de la Cabra d’Or al senyor Planella per poder alliberar la seva promesa, la Dolça. En la resolució del conflicte, els veïns van tenir una part molt activa, ja que van ajudar al Bernat a vèncer el malvat de la història i, al final, van celebrar el casament dels dos protagonistes. Com a colofó final, l’espectacle va incloure una història d’amor entre dues dones que va sorprendre el públic i, al mateix temps, va donar un toc actual a la llegenda.

La Gent de la Cabra, l’entitat que està al darrere de l’esdeveniment, cada any procura incloure elements nous en el relat, però sense perdre l’essència de la llegenda. De fet, els organitzadors saben que, en bona part, la màgia de la festa es troba en l’entorn empedrat on se solia celebrar, que li donava un aire més medieval. «Enguany, ens hem adaptat de nou a la pandèmia amb uns actes més reduïts que s’han distribuït en dos dies, però tenim l’esperança de poder ballar altra vegada a la plaça Major quan el virus escampi la boira», destacaven, Fortià Casas i Ferran Ribó.

La festa va seguir amb els balls que ja s’han convertit en una tradició. Els nuvis van encetar la pista circular que el públic va obrir entre les cadires i després ho van fer les Enxirinades i els Trempats, seguits dels portadors de la Cabra d’Or i dels Guerrers Auris, que van protagonitzar un ball de bastons. Tot plegat al ritme de la música festiva i medieval de la banda Àuria, que augurava uns bons dies de Festa Major.