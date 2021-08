C-59: la perillosa carretera de la fauna

El 14 de juny passat un veí de Caldes de Montbui va perdre la vida a la carretera C-59, al terme de Moià, quan va topar amb la seva moto contra un porc senglar que creuava aquesta via, la qual cosa li va fer perdre el control i va acabar impactant fatalment contra un vehicle que circulava pel carril contrari, i que ja s’havia aturat perquè havia detectat la presència de l’animal.

Els accidents viaris amb fauna salvatge son relativament freqüents a la xarxa viària catalana, essencialment en carreteres que creuen per zones boscoses, però en el cas de la C-59 és un aspecte que en el darrer any s’ha subratllat.

La primavera del 2020 es constituïa formalment una plataforma ciutadana (C59 segura) amb l’objectiu de reclamar una millora global d’aquesta carretera que connecta el Moianès amb el Vallès i l’autopista AP-7, entre Santa Perpètua i Mollet. Un col·lectiu que va recollir més de mig miler de firmes de suport, i que al llarg del darrer any ja ha trobat resposta de la Generalitat, que ha començat a treballar en la redacció d’un projecte de millora (del que aquest diari ja n’ha anat informant). Els usuaris posen sobretot l’accent en l’escassa amplada que en general té aquesta carretera, el traçat revirat en alguns punts, la diversitat de trams, el deteriorament del ferm i la complexitat d’haver de creuar per diversos trams urbans. Però un aspecte en què també incideixen és en el fet que és freqüent veure-hi fauna salvatge passant per la carretera, o exemplars morts a la calçada o als vorals com a conseqüència de topades. Una presència d’una fauna variada, que en els seus desplaçaments es veu obligada a creuar aquesta via, la qual cosa causa ensurts en els conductors o, directament, accidents. De fet, el maig del 2020 la plataforma C59 segura va activar un compte a Twitter per exposar els seus arguments, que els usuaris de la carretera aprofiten per comunicar-hi incidències. I en aquest poc més d’un any, s’hi han recollit diverses imatges d’animals morts després d’un impacte que posen de manifest aquesta situació. Senglars, teixons, cabirols, gats mesquers, guilles... són alguns dels exemplars documentats gràficament al compte de twitter que així ho evidencien.

En una diagnosi que va elaborar la plataforma mateix, es destaca que en un estudi que va elaborar la Generalitat d’identificació dels trams de concentració d’accidents amb animals ungulats en la xarxa de carreteres de la que és titular apareixien nombrosos trams de la C-59 identificats. En concret, detallava que només en el període 2013-2017 es van produir 18 accidents amb senglars o cabirols en el tram Sant Quirze-Castellterçol i 16 en el tram de la Fàbrega. La plataforma hi afegia que, a més, hi ha d’altres incidents no registrats per les autoritats, o bé perquè els danys als vehicles han estat menors, o bé perquè s’ha atropellat altra fauna autòctona com teixons, genetes, eriçons, conills, guineus, etc. I que aquest fet, deia l’entitat, «constata el dèficit de permeabilitat faunística de la infraestructura, que deixa com a resultat la mort de molts animals i els danys materials dels nostres vehicles, que sovint resulten irreparables». Per aquest motiu, una de les reivindicacions de la plataforma per a la futura intervenció en aquesta C-59 és que s’habilitin els anomenats passos de fauna (passos inferiors o superiors) que evitin en la mesura del possible aquest creuament dels animals per la carretera.

L’avantprojecte fet per la Generalitat admet aquesta alta sinistralitat amb ungulats, i la inexistència de barreres i passos separats per a la fauna; per la qual cosa ja es proposa adaptar-ne i construir-ne de nous, i també instal·lar tancaments que limitin l’accés directe a la calçada en dos punts que s’han detectat especialment prolífics, entre Moià i Castellterçol, i entre Castellterçol i Sant Quirze. La plataforma ho valora positivament, però amatent a la seva execució i al seu resultat.