El pilot català de motos Gerard Farrés donarà aquest vespre el tret de sortida a la Festa Major de Santa Maria d’Oló, que s’allargarà fins dimarts i concentrarà bona part dels actes a la plaça Catalunya, tenint en compte que és un espai ampli i obert on es podrà controlar fàcilment l’accés. I és que, per segon any, la covid marcarà la celebració que requerirà un registre previ per poder assistir als actes , la majoria gratuïts, i que s’hauran de seguir asseguts i sense ballar.

I això que la música serà un dels plats forts del programa. Demà arribarà en format d’espectacle amb Els Carbonell, divendres hi haurà cançó catalana i l’orquestra Tropical, dissabte la Mitjanit, dilluns l’Estiu Fest i un concert amb S’temple Bar, i dimarts, cançons de taverna. També hi ha previst sardanes.

A banda de la música, el programa inclou la presentació d’una fundació solidària aquest vespre, jocs de cucanya i diversos espectacles infantils, jocs gegants i d’aigua, una cursa d’orientació, competicions de frikijocs i Bubble Football, activitats esportives, un espectacle de clown, l’actuació de l’humorista Peyu, i dimarts, una caminada matinal i el cinema a la fresca al vespre, tancaran la festa.