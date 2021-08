Castellterçol s’endinsa a partir d’avui en els actes principals de la festa major, que ja va començar ahir i que s’allargarà fins dimarts, amb un programa que inclou cap a mig centenar d’activitats, per a les quals cal inscripció prèvia per respectar les mesures adoptades en l’actual context de pandèmia.

Avui es faran titelles i una demostració de skate, i demà al matí les principals propostes giraran a l’entorn de l’esport, per donar pas a la cercavila de gegants i nans, i al pregó de festa major, a càrrec de la metgessa Glòria Mascaró. A les 11 de la nit, els Diables de Castellterçol prendran el protagonisme amb un espectacle de foc.

Diumenge arribarà un altre dels plats forts de la festa, amb un programa variat de propostes entre les que destaquen el bateig del grup de trabucaires Bandolers de Castellterçol, i completaran els actes matinals un torneig de golf, una simultània d’escacs, uns tallers artístics als Jardins de Cal Recader, i la missa de festa major. Tot plegat, donarà lloc als balls i danses tradicionals de la Festa Major de Castellterçol, que tornaran de ple a la celebració després del parèntesi de l’any passat per motius sanitaris. Es tracta del ball del ciri i la dansa de Castellterçol, que es faran diumenge a la 1 i es repetiran dilluns a les 6 de la tarda amb els balls vuitcentistes. La festa també inclourà concerts, espectacles, una gimcana, i músiques tradicionals, entre altres.

De regidor, a dansaire

El retorn dels balls a la Festa Major d’enguany arriba malgrat la falta de parelles, per la qual cosa el Consell de la Dansa ha demanat la col·laboració de l’Esbart Rosa d’Abril. Es dona el cas que el regidor Aleix Roca, és membre d’aquesta entitat, de manera que ha pres la decisió de no assistir a la festa com a regidor «prioritzant el fet de poder assegurar la dansa i el ball».