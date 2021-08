L’escola La Popa de Castellcir tindrà un nou edifici a final de l’any que ve. Així ho preveu l’Ajuntament, que finalment veurà fet realitat un projecte que ja s’havia programat l’any 2007 per donar resposta a la demanda creixent d’alumnes, però que la crisi de l’època va aturar fins ara. La licitació de l’obra ja està en marxa, i es preveu que es pugui començar a construir properament, amb un termini d’execució de 14 mesos.

L’escola de Castellcir havia estat històricament integrada a la ZER Moianès Llevant, recentment n’ha sortit i s’ha convertit en un centre independent degut al fort increment demogràfic que està vivint la població, que encara no arriba als 800 habitants però s’ha doblat en dues dècades. En termes relatius és el municipi que més creix del Moianès «i el que té la mitjana d’edat més jove», en bona part degut a la forta immigració de famílies amb fills provinents del Vallès i de l’entorn de Barcelona, explica l’alcalde, Eduard Guiteras.

Per tot plegat, fa temps que l’escola es va quedar petita per encabir els més de cent alumnes actuals. La llar d’infants és en un altre edifici, i l’etapa d’infantil i primària es va haver de reforçar amb mòduls prefabricats. També s’ha hagut de buscar un espai a part per al menjador. Per això s’ha dissenyat un edifici nou que pugui incloure tot l’alumnat (la intenció seria sumar-hi també la llar d’infants, tot i que de moment no és segur).

La represa del projecte va començar a caminar el mandat passat, quan es va acordar un conveni amb la Generalitat pel qual l’Ajuntament cediria el terreny per a l’edifici i assumiria entre un 25 i un 30% del cost de construcció, que puja a uns 2 milions d’euros. El terreny és a la zona de la Quintana, on es construirà un edifici d’una sola planta amb les aules corresponents per a cada curs però amb una estructura d’envans mòbils per poder ajuntar classes quan calgui perquè, tot i que ja no és una ZER, el centre segueix «un sistema d’escola inclusiu en què els alumnes fan moltes activitats plegats». També tindrà biblioteca, menjador, cuina, una sala polivalent, i més endavant es preveu un gimnàs.

L’edifici on hi ha ubicada actualment l’escola «no és vell, i l’únic problema és que ha quedat petit» com a centre escolar, diu l’alcalde. Per això l’Ajuntament ja ha pensat en donar-li altres possibles futures utilitats com a equipament municipal i al servei de les entitats del poble.