L’Ajuntament de Monistrol de Calders farà efectiva l’esperada rehabilitació de l’antic edifici de Ca l’Espardenyer com a centre cívic i espai polivalent els propers mesos, i espera poder posar en servei els primers espais al llarg del 2022. És el pronòstic del govern de la CUP, que comença a veure com el projecte que ha defensat durant anys s’encarrila definitivament, amb els tràmits per poder iniciar les obres gairebé enllestits.

D’una banda l’Ajuntament és a punt d’acabar la redacció del projecte, i en paral·lel ha estat treballant en la desafectació urbanística d’una part de l’edifici mitjançant una modificació puntual de planejament i que es preveu aprovar definitivament i amb el vistiplau d’Urbanisme aquest mes o a tot estirar a l’octubre, segons ha explicat l’alcalde, Ramon Vancells. També és el termini en què s’espera enllestir la redacció del projecte per poder-lo portar també a aprovació del ple. Amb els dos processos en marxa i amb 300.000 euros de subvenció per part del POUSC i de la Diputació, si no surt cap imprevist es preveu poder licitar les primeres fases de l’obra abans de final d’any i començar-hi a treballar tot seguit. La idea és poder posar en funcionament alguns espais al llarg del 2022, diu Vancells, amb la voluntat de convertir Ca l’Espardenyer «en la casa del poble, com a centre cívic i espai multidisciplinari», que tanmateix conservarà els trets identitaris i patrimonials que caracteritzen aquest edifici, declarat Bé Cultural d’Interès Local.

De fet, aquestes han estat les pretensions del govern de la CUP des de bon començament, segons l’alcalde, i recorda que a començament d’any es va organitzar un procés públic per definir els usos del futur edifici i en què els veïns fessin aportacions a l’avantprojecte. Es van recollir i es dissenyarà un equipament en què pràcticament totes aquelles idees hi tindran cabuda, assegura l’alcalde, pensant en un espai de trobada i que en alguns aspectes anirà més enllà del que seria pròpiament un centre cívic. Per exemple, reservarà una àrea de botiga que enllaçarà amb un espai gastronòmic i de degustació amb bar, situat a la planta baixa de l’edifici i amb sortida a la plaça de l’Escorxador, que es recuperarà. Vancells valora aquesta opció tenint en compte l’escassetat de botigues i bars que hi ha al poble i les noves possibilitats que això tindrà «de cara al producte de proximitat».

Ca l’Espardenyer també disposa d’una primera planta i una altra de sotacoberta, d’uns 150 metres quadrats de superfície cadascuna, i que es comunicaran amb un ascensor. El projecte de reforma preveu una rehabilitació integral però per fases, que es concretaran en el projecte un cop estigui del tot enllestit. Tanmateix, la idea és començar a treballar ara en les dues primeres fases, que en principi afectarien les plantes baixa i primera, i deixar la superior per a una fase posterior, possiblement de cara a l’any que ve, i per a la qual encara no hi ha subvenció.

A l’espera dels detalls que defineixi el projecte executiu un cop enllestit del tot, es preveu que a la planta primera s’habilitin diversos espais polivalents per al servei de ludoteca, coworking o altres opcions, mentre que la planta de sota teulada seria «un espai més diàfan» amb sala d’actes, i per a projeccions o exposicions...