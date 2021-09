Carme Forcadell s’ha convertit, juntament amb la resta de presos independentistes i exiliats, en un símbol de la resistència nacional. Per aquest motiu ahir va ser ovacionada a Moià, a on va participar en l’acte institucional de l’Onze de Setembre, a la plaça on hi ha el monument de Rafael Casanova. L’expresidenta del Parlament es va dirigir als assistents per defensar la vigència del projecte independentista amb la finalitat de construir «un país millor», i ho va fer amb un discurs que també va tenir molt present la lluita per la igualtat de gènere, els drets civils i els refugiats.

Les paraules de Forcadell i el Cant dels Segadors, interpretat per integrants de l’Espai Musical de Moià, van cloure l’ofrena floral. L’expresidenta del Parlament va començar agraint a la ciutadania el suport rebut durant els 39 mesos que va estar al centre penitenciari de Puig de les Basses tot afirmant: «Vaig rebre l’estima que el territori em va demostrar en aquells moments, que van ser els més difícils de la meva vida. Sense el vostre suport hauria estat més difícil».

Tot i que l’Onze de Setembre rememora la caiguda de Barcelona en mans de les tropes borbòniques el 1714, Forcadell va convidar als assistents a mirar cap al futur i a continuar empenyent pel moviment independentista. «Un país que pugui decidir sobre els seus aeroports, que pugui decidir si vol acollir refugiats de països en guerra, que pugui fer lleis per a les persones desnonades sense que les institucions les paralitzin, un país que no vegi amenaçat permanentment l’ensenyament de la llengua i el seu ús», va dir.

El discurs de l’expresidenta del Parlament també va estar marcat per altres reivindicacions socials, sobretot el de la igualtat de gènere. «Espero que en les pròximes eleccions pugui dir alcaldesses, però de moment només puc dir alcaldes», va subratllar en les salutacions inicials i en referència a que entre els batlles del Moianès presents a l’acte no hi havia cap dona. Un gest que va tenir una immediata reacció dels assistents, amb un sonor aplaudiment.

Però les reivindicacions per a la igualtat de gènere no van acabar aquí i va incidir en el tema quan va remarcar que l’independentisme, igual que la lluita feminista, li falta un canvi social més enllà de les lleis. «Un exemple el tenim en la Llei d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones. Tot i això, les dones continuem discriminades i la societat encara és masclista». També va fer referència a l’acollida de refugiats de persones que fugen de conflictes armats tot recordant que després de la Guerra Civil, «representants del govern català, diputats i centenars de catalans van fugir del país par salvar la vida». També va dir que els representants polítics han d' «institucionalitzar el camí emprès per la gent».

Abans de Foracadell hi va intervenir l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras, que va emfatitzar que, malgrat que hi hagi hagut «menys força i energia, tot el que puja baixa», en referència al fet que l’independentisme tornarà a guanyar empenta i que el moviment continuarà endavant perquè en el passat «ni el 1714, ni les dictadures, ni la repressió han aconseguit derrotar-nos».

L’acte de l’Onze de Setembre tenia una vocació comarcal i per aquest motiu en l’ofrena floral al monument de Rafael Casanova, que va néixer a Moià el 1660, també hi van participar els representants dels altres municipis. Entre les entitats que també hi van ser presents van destacar dos integrants de l’Associació Recreació Històrica del 1714, que van deixar el seu ram vestit amb l’uniforme de la companyia d’infanteria Hússars Hungaresos, que va lluitar en la Guerra de Successió.