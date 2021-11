Amb la covid-19 molts centres educatius van deixar de fer les habituals sortides i excursions que complementen el currículum escolar. Aquest curs, amb la pandèmia més controlada i la normativa molt més flexible, les escoles i instituts van recuperant les visites als equipaments turístics del territori que ofereixen recursos pedagògics i divulgatius. És el cas de Món Sant Benet, la Muntanya de Sal de Cardona, les Coves del Toll de Moià o el Museu de les Mines de Cercs, que desperten un gran interès entre el públic escolar i que van recuperant el ritme habitual de visites d’abans de la pandèmia.

La directora del Museu de Moià i el Parc Prehistòric de les Coves del Toll, Marta Fàbrega, reconeix que aquest curs la demanda de visites i tallers escolars, que representen la meitat del públic que reben, «s’ha disparat» i aquest mes d’octubre han rebut uns 1.500 escolars. Tot i que les Coves del Toll, que ofereixen visites i tallers de prehistòria i mediambientals, van ser un dels primers equipaments de Catalunya a reobrir després del confinament, no ha estat fins aquest curs que han notat un increment més accentuat de centres educatius que s’interessen per fer tallers i visites.

Segons Fàbrega, un dels factors que ha contribuït a aquest increment d’escolars és que «molts espais patrimonials que són com nosaltres han tancat i no estan oferint aquest servei», com és el cas del Parc Arqueològic de les Mines de Gavà. També hi ha ajudat el fet que les escoles tenen ganes de fer sortides i que ja no tenen les restriccions del curs passat, quan només es podien moure en grups reduïts o bombolla. Per això, les Coves del Toll compten tancar aquest curs acadèmic amb prop de 15.000 visites d’escolars.

Precisament, el públic escolar també «és un target important» a Món Sant Benet, que ofereix visites al monestir relacionades amb l’època medieval i tallers d’alimentació com a principals atractius. Segons la coordinadora de Serveis Culturals, Montse Duocastella, «el curs passat pràcticament ja el vam acabar vorejant la normalitat i aquest curs pràcticament ja és normal». Des del complex cultural de Sant Fruitós de Bages, on ofereixen un programa educatiu confeccionat a partir dels currículums escolars i que consta de visites i tallers per a tots els nivells, es mostren molt satisfets «perquè les escoles són un públic molt fidel i que ens ha respost molt bé».

Mesures menys restrictives

De la mateixa manera, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona han començat a recuperar aquest curs els serveis escolars a la vall salina, el castell i el nucli històric, que abans de la covid rebien entre 20.000 i 25.000 escolars a l’any. «El setembre ja vam rebre un volum important de reserves, encara no hem recuperat el 100%, però si un 60 o 70% de les escoles i ara tenim un degoteig de 2, 3 o 4 centres diaris, que és el que solíem fer abans de la pandèmia», assegura la gerent de la Fundació Cardona Històrica, Anna Poza. Afirma també que es nota que «les escoles tenen moltes ganes de sortir i han apostat per fer-ho», ja que «les directrius són més àgils, poden compartir autobús i espais i la logística és molt similar a la d’abans de la covid».

Per la seva banda, el Museu de les Mines de Cercs, més centrat en l’àmbit turístic, també disposa d’un programa didàctic que consta de visites i tallers per a tots els nivells educatius relacionats amb la història social i tècnica de la industrialització i amb el patrimoni paleontològic de l’Alt Berguedà. La seva directora, Alba Boixader, explica que tenen el nivell de visites escolars habitual i que el curs passat les van mantenir «però amb grups molt reduïts». Amb la covid l’equipament ha «adaptat l’oferta didàctica i fem visites en línia en cas de confinament, que els alumnes poden fer des de l’escola o des de casa».

Els diferents equipaments turístics consultats coincideixen a destacar la fidelització de les escoles que els visiten, que aposten per la seva oferta lúdica i divulgativa com un bon complement per al currículum escolar.