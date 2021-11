La meitat dels visitants de les Coves del Toll de Moià són escolars que s’hi acosten per conèixer de primera mà les característisque s de la prehistòria i com es vivia en aquella època amb tallers vivencials.

Quins continguts troben les escoles a les Coves del Toll?

Bàsicament del que parlem és de la prehistòria referenciada sempre amb les coves que tenim aquí. Quan ve l’alumne a visitar-nos, a més de veure la Cova del Toll el passegem pel Parc Prehistòric, que està format per dues coves més, la de les Toixoneres i la Cova Morta. I a banda de les tres coves, també tenim la rèplica d’un poblat prehistòric.

Què busquen els centres educatius que venen?

Els alumnes que venen aquí bàsicament busquen aprendre coses de la prehistòria i complementar el que han fet a l’escola. Però a banda dels tallers de temàtica prehistòrica, també oferim tallers mediambientals, de natura, perquè tenim tot un bosc de roure martinenc amb algunes pinzellades del que seria un bosc de ribera. També oferim tallers de geologia, però el gran gruix d’alumnes que venen a visitar les coves és pel tema prehistòric.

La singularitat de les Coves del Toll fa que aquest indret sigui molt atractiu per les escoles...

Les visites són un complement molt bo al treball de les escoles per tractar la prehistòria, tant abans d’explicar-la a l’escola com després. Hi ha escoles que encara no han començat a tractar-la i volen que nosaltres posem les bases i d’altres que ja han fet el temari i poden sentir en primera persona els continguts que han fet a classe perquè molts dels nostres tallers són vivencials.

Adapteu els continguts al nivell educatiu de cada del grup?

Sí. Totes les explicacions que fem en essència són les mateixes perquè considerem que els continguts els podem donar tant a nens petits de P3 com a alumnes de batxillerat i d’universitat i la línia que nosaltres intentem transmetre sempre és la mateixa i el que fem és adaptar la manera de comunicar. Amb els més petits l’explicació acaba esdevenint un conte, fent-los sentir protagonistes i teatralitzant, i amb els més grans ja et pots aproximar a un llenguatge més semblant al nostre i pots incorporant algun tecnicisme més. S’ha d’entendre que venen a aprendre coses però també a passar-s’ho bé i hem de buscar un equilibri perquè la visita sigui lúdica i a la vegada estiguem aprenent contingut i no es faci feixuga.

Quin objectiu us marqueu a l’hora de fer una visita o un taller?

El que busquem és que els alumnes siguin curiosos perquè durant la visita a les coves el que intentem transmetre és que els prehistòrics eren curiosos, s’interessaven per les coses, i aquesta curiositat és el que els ajudava a anar aprenent cada cop més coses. Un dia un prehistòric va colpejar dues pedres i va inventar un ganivet o va aconseguir fer foc. Per tant, aquí al llarg de la visita convidem a l’alumne a ser curiós, que desperti aquesta curiositat que tots tenim de manera innata. Volem transmetre la prehistòria però també els seus valors.