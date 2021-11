La millora de la pandèmia ha permès a les escoles reprendre les sortides fora del centre, un fet que valoren molt positivament tant els alumnes com els professors. És el cas de Jesús Ruiz de l’IE Barnola.

Amb la covid els centres pràcticament no han pogut fer sortides. Com valoreu la represa?

És molt positiu perquè suposa sortir del centre i de l’entorn on acostumen a fer la vida, conèixer propostes culturals i en aquest cas històriques i, sobretot, poder veure en un lloc diferent el que treballes a l’aula, no només en imatges sinó veure-ho in situ.

Per tant, complementa els continguts treballats a classe...

Sí, intentem lligar sempre les sortides amb els projectes que treballem a l’aula, en aquest cas estem fent un projecte de temps històric i de restes arqueològiques i ho complementem estudiant com va ser la prehistòria a costat de casa. És un bon lloc per veure que tot allò que expliquem realment va passar i els alumnes en són conscients i associen tot el que han treballat al l’aula.

Què us aporten visites com aquesta a les coves del Toll?

Primer sortir del centre, que portem un any que costava fer-ho, i això com a grup també fa molta pinya. També t’aporten conèixer llocs nous, experiències noves i pots acostar propostes culturals a alumnes que potser no tenen la possibilitat o la costum de fer-ho i això és un valor afegit. És donar l’oportunitat de gaudir d’aquestes propostes. També reforçar tot el que expliques a l’aula en un entorn diferent.

Quina és la resposta dels alumnes?

Valoren molt les sortides, en tenien moltes ganes. També es noten nervis, emoció i estan esverats, però agrada molt i estan molt contents. Han vingut gairebé tots els alumnes, que és una mostra que tenen ganes de sortir i fer activitats a fora de l’aula després de dos anys durs.