El projecte de pressupostos que aquesta setmana ha presentat el Govern de la Generalitat al Parlament per al 2022 ha fet saltar les alarmes al Moianès. I és que, de les 42 comarques que componen l’estructura territorial del país, és l’única que, segons els documents fets públics, no consta que rebi cap inversió directa.

Un d’aquests documents és l’Annex d’inversions reals, on aquestes apareixen desglossades i detallades tant per departaments i organismes, com també per àrees territorials, entre les quals les comarques. I la realitat és que tant en la llista de distribució per comarques com en les fitxes en què es detalla cadascuna amb la descripció de les actuacions previstes i els imports, el Moianès hi apareix amb una inversió zero.

Una xifra que ha posat en alerta polítics de la comarca i també col·lectius com la plataforma C-59 Segura, que reivindica la millora integral d’aquesta carretera que connecta el Moianès amb el Vallès, i que té el compromís del Departament de Territori que l’any vinent ja s’hi començarà a intervenir, amb una inversió prevista de més de 5 milions d’euros, però que de moment tampoc no apareix reflectida en el pressupost presentat dilluns (sí que n’hi apareixen en el tram de Caldes de Montbui, però no en el de Moià a Sant Feliu, que és el que s’ha estat projectant).

Un error d'assignació

La delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Rosa Vestit, i també el president del Consell Comarcal, Ramon Vilar (que ha mantingut contactes amb la mateixa delegada, com també amb la consellera de Vicepresidència i amb el conseller d’Hisenda), han aclarit que el fet que no consti cap inversió al Moianès es deu a un error en l’assignació, que en aquest cas no s’ha territorialitzat adequadament. «Les inversions hi són, les coneixíem i són importants, però estan assignades a cada departament», ha aclarit Vestit, que ha admès que «és un error que s’ha d’esmenar», però que «l’important és que les inversions hi són».

Millores previstes

La delegada del Govern i el president del Consell Comarcal han concretat que, entre les inversions més importants previstes per al 2022, hi ha la de l’execució de la millora de la carretera C-59, amb 5,7 milions d’euros assignats; en l’àmbit d’Ensenyament, la construcció de la nova escola rural la Popa de Castellcir; l’adequació i ampliació de l’institut escola de Castellterçol; l’ampliació de l’escola de Santa Maria d’Oló i la supressió de les cargoleres.

També s’hi inclou l’ampliació i millora de les instal·lacions de la comissaria de districte, que comparteixen Policia Local i Mossos, on es farà una rehabilitació que assumeix en primera instància l’Ajuntament, i que després el Departament d’Interior en transferirà l’import. A més, hi ha previstes tres inversions per a construcció o ampliació de depuradores: les de Calders, Oló i Collsuspina. També en l’àmbit viari es preveu iniciar el 2022 la millora de la carretera B-431 (entre Calders i Artés), de la qual se n’està acabant el projecte.

Tot i admetre que és un error que no condiciona unes inversions «que són importants per a la nostra comarca», Ramon Vilar ha expressat que «esperem que es corregeixi, perquè fa mal d’ulls veure que la comarca no hi surt».