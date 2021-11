Granera, el poble més petit del Moianès, va celebrar aquest any la festa Viu l’Ecomuseu del Moianès, que anualment es fa en un dels 10 pobles de la comarca per difondre, promocionar i revaloritzar el seu patrimoni preindustrial. Entre els actes més destacats de dissabte hi va haver una sortida per conèixer la fauna i la flora del torrent de la Riera de Granera, una taula rodona sobre l’incendi forestal del 2003 i un tast de vins del Moianès.

Diumenge, es va fer el mercat amb parades d’empreses de la comarca i es va donar a conèixer el projecte de restauració de l’edifici de l’antic cremador de deixalles de Castellterçol, que es transformarà en el nou centre d’interpretació de l’Ecomuseu del Moianès. La festa es va tancar amb un concert de tarda al Casal.