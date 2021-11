L’Ajuntament de Moià vol afrontar abans d’acabar el mandat el canvi de model del servei de recollida de deixalles. De fet, la intenció del consistori era fer aquest pas abans, però les dificultats que està tenint per cobrir de manera estable la plaça de secretari-interventor ha complicat i endarrerit la tramitació d’aquest i altres temes que té sobre la taula, tal com va exposar l’alcalde, Dionís Guiteras, en el ple municipal celebrat aquesta setmana.

El canvi que des de fa temps es planteja l’Ajuntament moianès per a la gestió de les deixalles té un doble vessant. D’una banda, modificar el sistema actual, que és el tradicional amb illes de contenidors, per un nou sistema com podria ser el porta a porta, que és el que s’està imposant de manera més generalitzada per millorar els índexs de reciclatge, tot i que hi ha altres opcions obertes. A pregunta del grup municipal de Junts per Moià en el ple municipal, la regidora de Medi Ambient, Montse Ferrer, va explicar que s’està pendent d’adjudicar, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, la redacció d’un estudi que ha de valorar com seria la implantació del model porta a porta al municipi. Tanmateix, es deixa la porta oberta a altres alternatives, com les dels contenidors amb accés limitat, amb experiència al Bages. Cal dir que, malgrat funciona amb el sistema convencional d’illes de contenidors, la capital del Moianès té uns índexs força correctes de reciclatge, ja que, segons dades del 2020, està per sobre del 50%, però és una xifra que es vol millorar.

El segon canvi que es vol introduir en aquest servei és el de la gestió, que actualment està externalitzat a una empresa concessionària (el model fins ara més habitual) i la idea és que el municipi se’n faci càrrec de manera directa, a través de la Societat Municipal d’Aigües. Aquest és un compromís que el consistori va prendre de comú acord el 2019, però que, sobretot per les dificultats amb el cobriment de la plaça de secretaria, no s’ha pogut avançar, segons va concretar l’alcalde en el ple. Guiteras va incidir que, tan bon punt se solucioni aquesta problemàtica, el canvi del model i la gestió del servei de deixalles serà «dels temes que posarem entre els prioritaris, pensant també en el concessionari actual», que l’està prestant de manera prorrogada des del 2016.