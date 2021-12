L’Ajuntament de Castellterçol ha aprovat per al 2022 un pressupost municipal de 2.715.911 euros. És el 5,71% inferior, causat principalment, segons l’equip de govern, per l’aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional que afecta la recaptació de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), més un ajust en la previsió de la mateixa ordenança. En el pla d’inversions es destaca la reforma i adequació de l’equipament de les escoles velles, els treballs de restauració dels gegants i nans, la instal·lació de nous senyals de turisme i patrimoni de les rutes pas a pas, així com l’adequació d’un nou camí esportiu.