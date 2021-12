Artesans i comerç local posaran parada avui pels carrers del centre de l’Estany amb motiu de la fira que s’hi celebra per la festivitat de la Puríssima (en serà la 28a edició), en una matinal en què el mercat es combinarà amb una oferta d’activitats lúdiques. Entre altres, la d’avui serà una jornada de portes obertes al claustre del monestir. La fira d’artesans estarà activa de 9 del matí a 2 del migdia. A més, hi haurà jocs gegants de fusta ubicats al carrer Doctor Vilardell, mentre que al carrer de l’Esport i de l’Escola es podran veure vehicles dels cossos de departament d’Interior i dels serveis d’emergències, com ara Mossos, Bombers, ADF, Agents Rurals i el SEM. A la plaça Major tindrà lloc una trobada de plaques de cava.

També com a activitats paral·leles, es farà una competició de paintball a la zona esportiva i una tirada de bitlles catalanes a la pista vella. Al llarg del matí tindrà lloc el concurs de pintura ràpida, que enguany arriba a la cinquantena edició. Al sobreclaustre del monestir es podrà veure una exposició d’obres guanyadores en anteriors edicions, mentre que la sala polivalent de la Casa de Cultura acollirà l’exposició col·lectiva «7 mirades 7».