Santa Maria d'Oló rebrà per part de la Diputació de Barcelona un total de 27.653,02 euros en dos anys. Ho farà en el marc del programa que la Diputació ha posat en marxa per fer front a l'emergència climàtica. La línia d'ajuts està dotada amb 12 milions d'euros per als anys 2022 i 2023. Tots els ajuntaments de la demarcació –a excepció del de Barcelona- rebran entre 20.000 i 50.000 euros, en funció del nombre d'habitants que hi resideixin, per ajudar-los a finançar accions que contribueixin a rebaixar el cost de la factura de l'energia i augmentar l'autoconsum, així com també millorar el sistema de recollida de residus.

A la comarca del Moianès, el centre de serveis i el casal d'avis per a la gent gran de Santa Maria d'Oló s'abastirà imminentment de panells solars fotovoltaics, instal·lats a la teulada de l'edifici. L'obra, que ha tingut un cost de prop de 18.000 euros, ha estat executada per l'Ajuntament a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. "Pobles petits, com el nostre, no podríem arribar a projectes d'aquest tipus si no comptéssim amb aquests ajuts", ha assegurat l'alcalde, Xavier Baraut.

Ja fa anys que el municipi del Moianès aposta per les energies renovables als equipaments municipals, amb dues calderes de biomassa en funcionament i enllumenat LED als carrers. Ara, amb la nova línia d'ajuts, el municipi rebrà 27.653,02 euros en dos anys. "Tenim el projecte executiu ja fet per a la instal·lació al pavelló municipal i ara que sabrem que comptarem amb aquest líquid podrem licitar per fi l'obra", assegura l'alcalde, que confia que l'any vinent pugui per fi ser una realitat.

Tres eixos

El programa consta de tres línies de suport: la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum energètic en edificis públics; la col·locació d'enllumenat LED; i sistemes de recollida de residus mitjançant tancaments intel·ligents.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, acompanyada pel diputat d'Acció Climàtica, Xesco Gomar, han presentat aquest dijous al migdia el Programa sectorial d'actuacions per a fer front a l'emergència. Marín ha detallat que, juntament amb la gestió de la crisi de la covid-19, l'emergència climàtica és un dels grans reptes que tenen per davant les institucions. La presidenta de la Diputació ha assegurat que fa temps que treballen per "accelerar la resposta" a aquesta emergència i ha apuntat que el projecte que posen en marxa té el compromís de "no deixar ningú ni cap territori enrere".

Marín ha detallat que els 12 milions d'euros es repartiran entre els anys 2022 i 2023 (6 milions d'euros per a cada anualitat). A més ha dit que es tracta d'uns fons de prestació per cobrir accions "concretes i immediates". També ha deixat clar que les assignacions pressupostàries seran "sense gaires complicacions des del punt de vista administratiu", un fet que creu que agilitzarà les tramitacions per part dels consistoris.

Per la seva banda, el diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha assegurat que els 311 municipis de la demarcació tindran una "assignació econòmica determinada" i ha dit que, amb això, es garanteix "una equitat i equilibri territorial perquè cap municipi perdi l'oportunitat d'executar polítiques de millora de l'eficiència energètica". En concret, tots els municipis tindran una assignació mínima de 20.000 euros independentment de la població que tinguin, tot i que aquesta partida es pot ampliar fins els 50.000 euros.

Des de la Diputació recorden que des del 2008 s'han redactat 265 Plans d'Actuació d'Energia Sostenible (PAESC) i que, ara hores d'ara, el 98% dels habitants de la província de Barcelona viuen en un municipi compromès amb el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, els objectius del qual fixen una reducció del 55% en les emissions de CO2 per al 2030 i assolir la neutralitat climàtica l'any 2050.