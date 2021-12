El Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori ha anunciat aquest dimecres que ha elevat a 6,5 milions d'euros la inversió que es farà a la C-59 per millorar-ne la seguretat. Així ho ha explicat el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, als alcaldes del Moianès. S'intervindrà en un tram de 16,5 quilòmetres, entre Moià i Sant Feliu de Codines, i la intenció és que arrenquin l'estiu de 2022 i durin 11 mesos.

Gavín ha justificat l'increment, que inicialment era d'1,5 milions d'euros, a la voluntat que la reforma sigui "integral", incorporant més actuacions per millorar-ne la seguretat i evitar els accidents amb els animals. D'aquest darrer punt destaca la incorporació, pionera, de filats per evitar que els animals accedeixin a la via.

L'obra, que començarà l'estiu vinent, consisteix en el condicionament d'un tram de 16,5 quilòmetres de la C-59, entre Sant Feliu de Codines i Moià. Les principals actuacions previstes són la renovació del ferm, la millora de la canalització del trànsit en interseccions, la implantació d'un separador de fluxos per reduir el risc de xocs frontals i l'aplicació de mesures per evitar accidents amb animals.

No es modificarà el traçat

En declaracions als mitjans, Gavín ha explicat que l'actuació no comportarà cap modificació en el traçat. Pel que fa al ferm, han especificat des de Territori, es farà un tractament previ en aquells punts on hi ha més desgast. En alguns trams i en la travessera de Castellterçol el que es farà és estendre una capa de paviment fonoreductora, per a reduir el soroll del pas dels vehicles.

En paral·lel es construiran cunetes trepitjables, que permetran donar un sobreample a la carretera. En total es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó.

També, ha especificat Gavín, es modificarà la senyalització de tot el recorregut, les barreres de seguretat i de l'abalisament. A més, per a reforçar la separació de sentits, s'implantarà un separador de fluxos en un tram de 2,2 quilòmetres, al pas de la carretera pels termes de Sant Feliu de Codines i Sant Quirze Safaja. Així, es formarà una franja central vermella per a fer més visible la separació de sentits en la conducció i, d'aquesta manera, contribuir a reduir el risc de patir xocs frontals.

Entre les mesures hi ha la millora dues interseccions, als termes de Castellterçol i de Moià, que donen accés a zones industrials. També la construcció d'apartadors per a les parades autobusos, mitjançant una plataforma independent de la carretera, per afavorir la seguretat viària i la dels usuaris d'aquest mitjà de transport. Totes les parades comptaran amb il·luminació.

Reduir els accidents amb animals

Amb l'objectiu de reduir l'elevada sinistralitat per accidents amb ungulats, el nou projecte també preveu passos de fauna i canadencs –formats per barres metàl·liques- per impedir el pas d'animals. A més, ha especificat Gavín, de manera "pionera" es col·locaran filats elèctrics per impedir el pas del bestiar en aquelles zones on és més complicat posar-hi passos.

Un projecte que creixerà

La inversió a la C-59 és la més gran que farà l'executiu aquest 2022 al Moianès. Les obres arrencaran a l'estiu i, si tot va bé, s'allargaran durant onze mesos.

El secretari de Territori i Mobilitat, però, ha volgut deixar clar que el projecte "ha crescut, però creixerà més". Sense voler entrar en dates, ha explicat que la intenció és que en fases posteriors es pugui intervenir també en la millora de la via fins a l'Estany i en la nova variant de Sant Feliu Codines.