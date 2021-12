La carretera C-59, que connecta el Moianès amb el Vallès per Caldes de Montbui, serà sotmesa a partir de l’estiu vinent i durant un any a una operació d’estètica en un tram de 16 quilòmetres entre Moià i Sant Feliu de Codines. Una intervenció que no en modificarà el traçat, però que ha d’ajudar a mudar la pell d’una via que s’ha convertit en una suma de pedaços. La inversió de 6,5 milions –que dimecres va presentar als alcaldes el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín– pretén resoldre, si més no parcialment, el que s’ha convertit en una cursa d’obstacles per als soferts usuaris d’aquesta via. I és que el que en denuncien els conductors, que han estat els principals promotors de la demanda de millora (canalitzada sobretot a través de la plataforma C-59 segura), és que es tracta d’una via extremadament irregular. Revirada; amb trams molt variables quant a prestacions i amplades, tot i que pateix sobretot d’estretors; amb travesseres urbanes: amb ferm desgastat i malmès; i amb ‘l’amenaça’ sempre present de la nombrosa fauna que la travessa i que és protagonista involuntari i sofert de no pas pocs accidents. En definitiva, una gimcana viària que centenars de moianesos recorren cada dia al volant.

Precisament, un dels aspectes que tot sovint ha denunciat la plataforma és que hi ha trams molt heterogenis, alguns de puntuals amb 8 metres d’ample, i després molts d’altres amb tot just 4,5 metres, la qual cosa fa que la conducció sigui complicada i, sobretot, molt tensa.

En el que més incideixen els usuaris, però, és que l’estretor de la calçada és predominant, fins a l’extrem que en molts punts (com ara ponts) l’encreuament entre vehicles pesants és molt ajustat. De fet, el projecte que es va presentar dimecres i que es preveu començar a executar l’estiu vinent (vegeu edició de dijous) té entre els objectius centrals resoldre aquesta manca d’espai amb la construcció de cunetes trepitjables, que permetran donar un sobreample a la carretera. En total es formaran 6,6 quilòmetres de cunetes revestides de formigó. Tanmateix, és una mesura que no acaba de convèncer plenament els usuaris, ja que consideren que les cunetes no donen la seguretat suficient, sobretot quan hi circulen ciclistes.

Un altres dels obstacles especialment temuts pels conductors de la C-59 és la presència recurrent de fauna, en una carretera que s’ha convertit per als animals en una perillosa frontera entre àrees de massa forestal. Hi sovintegen les imatges d’exemplars morts (senglars, teixons, cabirols, gats mesquers, guilles...) després de topades, amb les conseqüències que això suposa per a la sinistralitat viària en aquesta carretera. El projecte d’intervenció preveu l’aplicació de diferents sistemes complementaris, com són condicionar estructures de drenatge per convertir-los en passos de fauna subterranis; la col·locació de tanques cinegètiques als marges de la carretera i la instal·lació de passos canadencs –formats per barres metàl·liques– en alguns camins d’accés per evitar que els creuin els animals, i fins i tot filats elèctrics per complir aquesta mateixa funció coercitiva.

6,6 milions d’inversió i prop d’un any d’obres previstes per intentar reconvertir aquest camí d’obstacles en una carretera on es minimitzin els ensurts.