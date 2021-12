L’Ajuntament de Calders ha completat una nova fase dels treballs de rehabilitació que, des de fa quatre anys, està duent a terme al conjunt medieval del castell del municipi. En aquesta ocasió, la campanya s’ha centrat en l’excavació arqueològica i la consolidació de les restes de la casa senyorial, que és posterior al castell i que està datada entre els segles XV i XVII.

El projecte de rehabilitació del castell de Calders va cremant etapes. La darrera intervenció que s’hi ha dut a terme s’ha centrat en la part residencial, una edificació al peu de la torre que és posterior a la construcció de la fortificació medieval. En una primera fase, s’ha fet l’excavació arqueològica de l’edifici i, en una segona, la consolidació de les restes que s’hi han identificat.

Segons l’alcalde de Calders, Eduard Sànchez, aquesta edificació correspon «a l’època baix medieval, quan el castell ja perd l’ús purament de control militar i la torre queda abandonada». A partir d’aquest moment, explica Sànchez, «es construeix amb un concepte diferent, com passa a tots els castells de la zona, on les torres primitives perden sentit i es fa el que en diuen domus, que són cases senyorials que són residencials fortificades, on normalment els senyors venien un o dos cops l’any a cobrar els tributs i s’hi podien hostatjar».

Aquesta casa noble ja estava identificada en planta i, segons l’alcalde, ja surt esmentada «en algun document parroquial que parla de la casa del castell, del segle XVI». El que ara s’ha dut a terme és la seva excavació arqueològica, que ha permès documentar dues etapes constructives: la inicial, que dataria del segle XV, i una reforma que s’hauria fet entre aquest segle i el XVII. L’excavació arqueològica, que ha anat a càrrec d’Arqueòlegs.cat sota la direcció d’Adrià Cubo, ha permès identificar alguns elements com la porta i l’escala d’accés al primer pis. Això evidenciaria que es tractava d’un edifici d’almenys dues plantes o dues plantes i golfes.

A banda de l’excavació, també s’ha fet la consolidació de les restes. Els treballs, que han costat al voltant dels 38.000 euros, han estat finançats en gran part pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les obres de rehabilitació de les restes del castell, iniciades fa quatre anys, han permès, segons Sànchez, que el conjunt estigui «cada vegada més visible i endreçat». La propera etapa de restauració, que es durà a terme quan el consistori disposi del finançament necessari, es podria centrar en la restauració de la muralla i l’excavació de l’entorn.

En una propera fase de treballs també es completaria la millora de l’entorn de les restes de l’església romànica del segle XI, que està fora del recinte de la fortificació, i que es va posar al descobert en una campanya anterior, fa un parell d’anys. L’objectiu es museïtzar aquest espai, ubicat al cim d’un turó, i convertir-lo en un mirador sobre la vall del riu Calders.

Els treballs per rehabilitar el castell, que està documentat des de l’any 965, van començar el 2017 amb la consolidació de les restes de la torre mestra i la muralla perimetral del castell.

Tot plegat, amb l’objectiu de garantir la conservació del conjunt medieval, que és l’origen del municipi, i convertir-lo en un atractiu turístic.