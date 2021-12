Els professionals de l’Àrea de Salut de Moià-Castellterçol han administrat aquest dimecres a la tarda un total de 362 vacunes de Moderna a pacients de més de 60 anys de la comarca i als vacunats amb 1 sola dosi de Janssen. Es tractava d’una de les accions de vacunació massiva sense cita prèvia que l’ICS Catalunya Central ha organitzat aquests dies, a banda dels punts de vacunació poblacionals ja habituals que hi ha oberts al Palau Firal de Manresa, a l’hotel d’entitats a Berga, a l’Escorxador d’Igualada i a la UVic de Vic i que funcionen amb cita a través de la web.

A Moià per millorar l’índex de cobertura es va decidir, com a prova pilot, promoure una vacunació massiva sense cita prèvia aquest dimecres a l’espai Les Faixes per al sector poblacional abans esmentat i ha tingut molt bona resposta, fins al punt que en alguns moments s’han format cues.

Amb l’anunci de vacunació de reforç a nous col·lectius, la Regió Sanitària Catalunya Central ha ampliat l’oferta de vacunes als punts de vacunació poblacionals aquestes festes. Segons va comunicar dimarts, en total hi haurà prop de 55.000 vacunes per a adults que se sumen a les gairebé 10.000 de vacunació pediàtrica. La voluntat és que els usuaris que necessiten una dosi de reforç o bé que encara no s’hagin vacunat hi vulguin fer-ho, puguin agafar cita aquestes festes.

L’ampliació de dosis que es poden administrar aquestes festes a la Regió Sanitària és un esforç dels equips de vacunació per donar resposta a la crida feta des del departament de Salut a la població a vacunar-se de manera ordenada als punts de vacunació.

Des del dia 1 de desembre que es van reobrir els punts de vacunació a la RSCC, ja s’han administrat més de 32.000 noves dosis.