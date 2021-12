L’Ajuntament de Moià ha donat llum verd als pressupostos del 2022, els primers que s’aproven sense el control estatal del qual es va deslligar l’estiu passat amb la liquidació del deute dels prop de 8 milions de deute a proveïdors que mantenia amb Hisenda. Això suposa un alliberament d’uns 400.000 euros anuals que ara poden revertir en els comptes, que precisament pugen a 7.334.788 euros respecte els 6,9 milions de l’any passat.

Són uns pressupostos «de canvis» després d’anys «de pagar molt i d’haver-nos d’estrènyer el cinturó», apunta la regidora d’Hisenda, Gemma Bisbal, que pronostica una nova de tendència «que el poble ha d’anar notant a mitjà termini». D’entrada «s’ha de poder fer el manteniment i els serveis que toquen», i destinar diners a inversions «que estaven retardades», de manera que Moià es pugui anar «posant al dia».

En total, les inversions pugen a 1.126.190 euros, gairebé el triple que els 480.000 que s’hi van destinar el 2011, per exemple, i que en gran part serviran per a millores en equipaments, urbanes i de mobilitat. A nivell quantitatiu, la principal partida serà per a l’adequació de Can Rocafort (on hi ha l’Ajuntament), on es destinaran 215.000 euros, majoritàriament per ampliar la planta baixa com a comissaria compartida per als Mossos i la Policia Local, la qual cosa permetrà disposar d’agents les 24 hores del dia, i la resta serà per condicionar l’oficina d’atenció ciutadana.

També destaquen els 155.000 euros per a millores de l’accessibilitat en voreres i carrers, als quals se sumen uns 100.000 euros més en tasques de pavimentació, i tot plegat conforma unes actuacions de manteniment que pot anar més enllà «del mínim i urgent» que es podia fer fins ara, apunta Bisbal.

Així mateix, es dedicaran 61.350 euros de recursos propis (la resta és subvencionat) per afrontar l’obertura de dues de les tres plantes de l’aparcament soterrani públic del CAP, que es preveu per al juliol, i uns 45.000 euros més per a la instal·lació de càmeres de seguretat a les entrades i sortides del poble. A tot plegat se sumen altres inversions previstes per al clavegueram, el cementiri, o la finalització d’obres que ja estan en marxa com el polígon Pla Romaní, el sector II de Cal Jo i, si és possible, la urbanització de Montví.

En la línia de recuperar actuacions que s’havien endarrerit, aquests pressupostos pràcticament també doblen les despeses de manteniment i jardineria, i es reforcen les partides de cultura i entitats, amb una dotació de més recursos. I pel que fa a les despeses socials, «hem procurat no deixar-les mai de banda», sosté Bisbal, de manera que no es nota cap salt perquè en general s’intentaran mantenir les partides que ja hi havia destinades fins ara. Per altra banda, també s’incrementa el capítol I en uns 100.000 euros per poder posar al dia l’estructura professional.

Amb la realització d’aquests pressupostos, que segons fonts municipals contenen «allò que podem executar», es preveu mantenir el nivell d’endeutament a què s’ha aconseguit arribar en aquests moments, i que és al voltant del 15 %. En aquest sentit, hi ajuda la possibilitat, si cal, de poder tibar del propi romanent de tresoreria sense haver de recórrer a crèdits, segona ha apuntat la mateixa regidora.