Els veïns de Castellterçol han sortit al carrer aquest divendres per celebrar que el municipi ha estat agraciat amb la Grossa de Cap d'Any del 2021. L'entitat Activaterçol ha estat l'encarregada de repartir un total de 9 MEUR a través de 450 paperetes. "Ha estat un premi molt repartit i a molta gent li feia falta", assegurava el tresorer de l'entitat, Joan Maria Pascal. Un altre integrant de l'entitat i veí del poble, Xavier Lloret, exclamava "avui havíem de celebrar un cap d'any tranquil·lets a casa, però s'ha trastocat tot. Ho sento per Sanitat però no sé què passarà aquesta nit". Activaterçol ha comprat el número agraciat, el 72656, a l'estanc del poble, que és el primer cop que reparteix un premi.

La Grossa de Cap d'Any del 2021 ha estat el 72656 i el premi s'ha repartit íntegrament a Castellterçol (Moianès). En concret, l'ha distribuït una entitat del municipi, Activaterçol, a través de 450 paperetes. L'entitat va comprar el número a l'estanc del poble i aquest divendres al migdia tant uns com altres no es creien que haguessin repartit 9 milions d'euros. "Estem molt contents perquè hem repartit el premi sencer per tot el poble", han expressat Josep Maria Bou i la seva filla, Alba Bou, responsables de l'estanc.

De la seva banda, Joan Maria Pascal, tresorer d'Activaterçol, ha relatat que Castellterçol és un poble petit de 2.400 habitants i, per tant, que s'hagin repartit 450 paperetes significa que "a molta gent li ha tocat". "Me n'alegro perquè li ha tocat a gent que li feia molta falta i podran tapar forats importants", ha assegurat Pascal, que ha afegit que el número agraciat el van escollir a l'atzar.

De fet, el poble ha esclatat d'eufòria en donar-se a conèixer la notícia i desenes de veïns s'han apropat fins a l'estanc i un bar proper per celebrar-ho. "Estem molt contents que un poble tant petit hagi repartit 9 MEUR entre gent humil i treballadora", ha expressat Marc Tantiña. També es mostrava molt satisfet en Xavier Lloret: "Tenim un alegria enorme, encara no sabem on estem. De fet havíem de celebrar un Cap d'Any tranquils a casa, però s'ha trastocat tot. Ho sento per Sanitat però no sé què passarà aquesta nit".

El número 72656 s'ha emportat el primer premi de la Grossa amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat.