Jordi Catot és el president d’Activaterçol, l’entitat que el 31 de desembre passat va portar una pluja de milions a Castellterçol amb el primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d’Any venut íntegrament al poble. Han estat 9 milions d’euros de premi per al número 72656, que l’associació havia comprat a l’estanc del poble i havia distribuït en forma de participacions. Cada una costava 5 euros i contenia 4 números (entre els quals hi havia l’afortunat), de manera que l’aposta era d’un euro per número i l’euro restant era a benefici de l’entitat. Això s’ha traduït en 20.000 euros de premi per papereta que han estat «tota una alegria per al poble», diu Catot, que també n’havia comprat però no ha revelat quants en tenia. Li serviran «per tapar forats», assegura. I Activaterçol, que ha estat l’artífex de la fortuna abocada a la vila, també ha obtingut la seva part del premi, la qual cosa podran notar els veïns amb les activitats que organitza l’entitat, assegura Catot.

Una setmana després del sorteig, ja s’ha paït el premi o encara costa de creure-ho? Ara ja s’ha anat paint. Al principi va costar, però ara ja ens n’hem anat fent a la idea. És un fet totalment inèdit aquí al poble, perquè no ens ha tocat un pessic, sinó que ens ha tocat la Grossa! Es va dir que havia estat molt repartit. Ja se sap a quantes famílies pot haver beneficiat el premi? És difícil. Vam fer 450 paperetes, i hi ha gent que se’n va quedar una, alguns dues, i d’altres fins i tot més, però sí que està molt repartit. Som una entitat molt coneguda al poble, la gent sempre ens ha fet molt costat i sempre se sol quedar algun número. Ha beneficiat ben bé més de 200 famílies. Això ha estat una alegria per al poble perquè molta gent n’haurà tret un pessic. Som una entitat que ens sentim molt estimats a Castellterçol i ara estem molt contents d’haver pogut repartir tants diners. Ben bé cap al 90 % dels diners s’haurà quedat aquí, i la resta segurament ha anat a la comarca. S’ha començat a notar aquest premi al poble? Fins ara hem estat en tràmits i recopilant informació amb Loteries de Catalunya per poder pagar, perquè, en ser participacions, la gestió és més complexa, però a partir d’aquesta setmana ja es podran cobrar els premis. Com a mínim hi ha alegria, i perquè estàvem en pandèmia, que si no, aquest cap de setmana hauríem rebentat el poble. Comencen a córrer algunes idees sobre com invertir els diners entre la gent? Les de sempre, des d’algun que tenia pensat renovar la cuina i ara ho podrà fer, fins als que parlen de viatges, i, per part de qui en tingui més, algun cotxe també caurà. També ha estat un bon premi per a l’entitat... Sí, perquè també ens quedem sempre uns quants números i també ens haurem endut un pessic [que no ha concretat] que ens servirà per revertir en el poble. Ja heu pensat en què destinareu aquests diners? Som una entitat cultural que, en condicions normals, sense pandèmia, cada any fem unes deu o dotze activitats importants al poble, des de l’Activàrium, que és un festival de música i teatre al carrer, fins a una calçotada popular al gener, exposicions, una festa infantil, el mercat del trasto, organitzem el divendres de festa major, fem una mostra de vins i caves... Segurament que no els destinarem a fer més activitats, perquè no donem per a tant, però aquests diners serviran per millorar-les i fer-les una mica més grans. De cara a l’Activàrium, per exemple, ho podrem revertir en actuacions musicals de més caixet, o en altres idees que ja aniran sorgint. L’entitat juga cada any a la Grossa? Sí. Des que va sortir, vam deixar de banda la loteria nacional i fem la catalana. Cada any són quatre números diferents que juguem a l’atzar. I aquest ha estat el primer premi que guanya l’entitat? Com a gran premi sí. Fa 3 anys vam donar el reintegrament, i l’any passat 25 euros per butlleta.