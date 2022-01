Un total de 400 plaques solars amb finalitats benèfiques van sortir fa uns quants dies en vaixell del port de Barcelona amb destinació a Benín. Es tracta d’un nou enviament que, entre altres, ha coordinat l’entitat Moianès Solidari cap a aquest país africà per proveir-lo de material que ajudi a electrificar diversos centres d’acollida que s’han posat en marxa per atendre col·lectius amb necessitats diverses a l’Àfrica Occidental.

Es tracta del tercer enviament vinculat a l’entitat i a altres institucions i ajuntaments del Moianès i el Bages que es fa a aquest país, després d’un primer carregament de plaques que va sortir el desembre del 2015 des de Cal Magre de Callús, i el maig del 2019 des del barri de Sant Pau de Manresa.

En aquest cas, l’enviament s’havia previst per a final d’octubre, amb un contenidor de 200 plaques solars reciclades que havien de servir per electrificar el nou centre d’acollida per a persones amb malalties mentals i lligades a processos de toxicomania que s’ha construït a la ciutat de Dassa. Tanmateix, i quan l’enviament ja estava gairebé a punt de sortir, es va rebre un nou oferiment gratuït de 200 plaques més, i es va decidir ajornar la tramesa per poder agrupar tot el material en un mateix enviament.

La iniciativa era de Grup Noel, de la Garrotxa, que acabava de fer una renovació important de les seves instal·lacions fotovoltaiques i va decidir contribuir en la causa en què col·labora Moianès Solidari i altres institucions i ajuntaments del territori a través de l’Association Saint Camille de Lellis a Benín per destinar-hi les plaques sobrants.

Així doncs, el 23 de desembre es va fer el carregament de les 400 plaques des d’un magatzem de Sabadell cedit per l’associació Drapaires d’Emaús, i d’allà es van transportar fins al port, d’on van sortir el 30 de desembre.

A banda de les plaques solars, en aquest enviament també es va carregar un altre tipus de material fruit de donacions de socis i col·laboradors del projecte, com Solidança de Sant Just Desvern i Càritas de Moià (que va donar roba), mentre que la Fundació El Xiprer de Granollers va oferir 150 quilos de llegums. És previst que arribin a la seva destinació a final de gener.

Les 200 plaques afegides serviran per dotar d’energia solar els centres de la Saint Camille de Benín, que encara no en disposen. D’altra banda, i per d’aquí a un temps encara per determinar, ja hi ha previst un altre enviament de 100 plaques solars més. En aquest cas s’enviaran a un altre país també de l’Àfrica Occidental. En concret, serviran per completar la instal·lació del centre de dones de la ciutat de Bouaké, a la Costa d’Ivori.