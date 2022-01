Moià donarà aquest dimecres el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern que celebra anualment en honor a Sant Sebastià, però que l’any passat va suspendre per la pandèmia. Aquesta vegada hi haurà precaucions, però es reprendran les activitats tradicionals a l’entorn d’aquesta celebració, que s’allargaran fins el diumenge 30 de gener, i en què danses i traginers són protagonistes.

L’arrencada, demà a la tarda, s’adreçarà al públic infantil, amb un conte i un taller de maquillatge a 2/4 de 6 a la biblioteca, que donaran pas al programa d’adults, amb la tradicional sortida dels garrofins, el pollo i els teiers des de Can Carner per fer la ballada de vigília de Sant Sebastià pels carrers de la vila. Els garrofins tornaran a ballar dijous, en sortint de l’ofici solemne en honor al patró, a les 12 a l’església parroquial, amb la participació dels Grallers de Moià.

La festa s’aturarà fins diumenge, 23 de gener a la 1 del migdia, quan es traslladarà a la plaça del CAP amb les tradicionals danses locals del Ball del Ciri, el Ball de Gitanes i el Ball de Garrofins, interpretats per la Cobla Sabadell. A partir d’aquí encara hi haurà una última tongada d’activitats amb què ja es posarà punt i final al programa d’enguany. Serà l’altre diumenge, 30 de gener, amb la festa grossa dels tres tombs. Hi haurà el tradicional passant, i cap a la 1, en el moment de l’arribada dels administradors i la bandera del gremi a la plaça Major per rebre la benedicció del tercer tomb, s’interpretarà el Ball del contrapàs curt de Moià, associat als traginers i al seu patró, Sant Antoni. Un concert de Cor Xera de Moià i la coral de Salelles acomiadarà la festa d’enguany, el mateix diumenge a les 6 a l’espai cultural Les Faixes.