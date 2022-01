Moià donarà avui el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern que celebra anualment en honor a Sant Sebastià, però que l’any passat va suspendre per la pandèmia. Aquesta vegada hi haurà precaucions, però es reprendran les activitats tradicionals al voltant d'aquesta celebració, que s’allargaran fins al diumenge 30 de gener, i en què danses i traginers són protagonistes.

L’arrencada d’aquesta tarda s’adreçarà al públic infantil, amb un conte i un taller de maquillatge a 2/4 de 6 a la biblioteca, que donaran pas al programa d’adults, amb la tradicional sortida dels garrofins, el pollo i els teiers des de Can Carner per fer la ballada de vigília de Sant Sebastià pels carrers de la vila. Els garrofins tornaran a ballar demà, en sortint de l’ofici solemne en honor al patró, a les 12 a l’església, amb la participació dels Grallers de Moià.

La festa s’aturarà fins diumenge, 23 de gener, a la 1 del migdia, quan es traslladarà a la plaça del CAP amb les tradicionals danses locals del Ball del Ciri, el Ball de Gitanes i el Ball de Garrofins, interpretats per la Cobla Sabadell. A partir d’aquí encara hi haurà una última tongada d’activitats amb què ja es posarà punt final al programa d’enguany. Serà l’altre diumenge, 30 de gener, amb la festa grossa dels tres tombs. Hi haurà el tradicional passant, i cap a la 1, en el moment de l’arribada dels administradors i la bandera del gremi a la plaça Major per rebre la benedicció del tercer tomb, s’interpretarà el Ball del contrapàs curt de Moià, associat als traginers i al seu patró, Sant Antoni. Un concert de Cor Xera de Moià i la coral de Salelles acomiadarà la festa a les 6 al local de Les Faixes.