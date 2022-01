TheFork, plataforma líder de reserves a Europa amb 60.000 restaurants reservables, ha elaborat un top100 del 2021, un rànquing de referència en el sector gastronòmic que trien els propis comensals que reserven, gaudeixen i comparteixen la seva experiència en l'app TheFork.

Enguany ha estat Can Jubany, a Calldetenes (Osona), amb el xef de Monistrol de Calders Nandu Jubany, el que encapçala el llistat del TOP100 de TheFork 2021. Reconegut amb una estrella Michelin, la seva cuina suposa un viatge pels sabors de la terra, amb plats tradicionals que reinventa a través de receptes innovadores que conserven l'essència de tota la vida. Part de l'èxit d'aquest reconegut xef ha estat també la proximitat que ha mostrat amb els seus seguidors durant la pandèmia, quan va entrar en les llars a través dels seus vídeos mentre cuinava a casa, convertint-se en una bona companyia i una manera de descobrir el plaer de cuinar amb les seves receptes a través d'Instagram.

En paraules de Nandu Jubany, Xef del restaurant Can Jubany, «per a tot l'equip ha estat una grata sorpresa i una empenta per donar-nos energia i forces a l'hora de continuar treballant per fer felices les persones i cobrir les expectatives dels clients que ens visiten. De veritat, no tenim paraules per a agrair a tots els nostres clients, gràcies a ells el nostre ofici és el millor».

Per a elaborar aquest llistat, TheFork ha tingut en compte diferents criteris com les notes obtingudes pels restaurants durant el 2021, les opinions durant l'any, les visites a la fitxa del restaurant i les reserves generades.

Esment especial requereix enguany també el restaurant guanyador en 2020, La Casona del Judio, a Cantàbria, amb el xef Sergio Bastard al capdavant, que enguany ocupa el segon lloc dels restaurants favorits dels espanyols.

Pràcticament la totalitat de la geografia espanyola es troba representada en aquest rànquing, encara que amb especial protagonisme de Catalunya, que ha aconseguit incloure 26 restaurants, dels quals 20 estan situats a Barcelona capital. Entre els restaurants que encapçalen el llistat català hi ha L'O de l’Hotel Món Sant Benet, a Sant Fruitós (5è), Cuina Germans Torres (6è) i Koy Shunka (21è).

Per part seva, la Comunitat de Madrid aconsegueix sumar fins a 16 restaurants, la Comunitat Valenciana 9, igual que el País Basc.

«Creiem fermament que el sector de la restauració mereix un reconeixement al treball ben fet», destaca Raquel Bravo, Regional Màrqueting Director Ibèria del portal. «Gràcies a aquest llistat que hem elaborat a través de les reserves, experiències i valoracions dels comensals, podem premiar a aquests restaurants que treballen dia a dia per oferir les millors gastronomies i propostes més trencadores per als paladars més exigents i que s'han convertit en els favorits dels espanyols», hi afegeix.