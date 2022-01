El Gremi de Sant Antoni, patró dels traginers, ha celebrat la festivitat del seu patró, amb la tradicional passada dels tres tombs, pels principals carrers i places de Moià. La corrua de participants en la festa, va enfilar l'avinguda de la Vila, presidits per l'abanderada Teresa Roca, acompanyada de la resta dels membres de la Comissió de la festa d'enguany.

Cal destacar que la participació de genets a cavall, carruatges i tractors, tot i no ser tan lluïda com anys anteriors, ha donat bellesa a la festa i s'hi podien veure carruatges i animals que portaven a beneir en la diada de Sant Antoni. Moià té el costum de celebrar la festa fent una passada de tres tombs tal com es coneix tradicionalment, tot animat pels grups Som-hi de Caraband, rebombori popular altiplanenc i també el grup de Grallers de Moià.

En acabar el tercer i darrer tomb, administradors i participants en la cavalcada van interpretar el Ball del Contrapàs Curt de Moià per una parella de balladors. Dita dansa cerimonial per tradició s'ha associat sempre als traginers i al seu patró Sant Antoni.