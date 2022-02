Una jornada d’observació ornitològica organitzada per un grup d’aficionats al Moianès va registrar un total de 84 espècies diferents a la comarca durant una matinal de cens d’ocells hivernants. Segons han explicat fonts del col·lectiu que ha dut a terme aquesta iniciativa, és el tercer cens anual que realitzen. El primer any del cens, el gener del 2018, es van prospectar quatre pobles de la comarca amb dotze participants, i es van identificar 71 espècies d’ocells diferents. El gener del 2020 es va fer la segona edició del cens. Es van controlar nou municipis amb setze participants i es van identificar un total de 78 espècies. Enguany es va aconseguir examinar els deu municipis de la comarca. Hi havia setze grups repartits pel territori, sempre intentant visitar diferents tipus d’hàbitats (bosc, camps, basses, cingleres...) per augmentar la possibilitat d’observar espècies diferents.

De la llista d’ocells, hi ha espècies més comunes com la merla, el pit-roig, les diferents mallerengues, l’aligot comú, el bernat pescaire i els ànecs collverds. I altres espècies més destacades, com el colltort, el trencapinyes, la xixella, el picot negre, el becadell, etc. I les espècies que venen a passar l’hivern a casa nostra, com la griva cerdana, el tord ala-roig, la verderola, el repicatalons, el pinsà borroner i el pinsà mec.