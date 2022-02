La Diputació de Barcelona ha realitzat l’inventari del cementiri municipal de Santa Maria d’Oló, que permet una gestió informatitzada de les dades, identificar les unitats d’enterrament disponibles i detectar anomalies que s’hagin pogut generar al llarg dels anys.

A partir d’aquest estudi s’ha constatat que Oló disposa d’un cementiri amb 380 unitats d’enterrament, de les quals hi ha 354 nínxols, 24 columbaris, un panteó i una fossa comuna. També ha permès traspassar totes les dades dels llibres de registre a una base en format Gescem, s’han identificat les que no estaven al dia, i s’ha analitzat el compliment de la normativa. Amb aquest traspàs s’ha detectat que en algunes unitats d’enterrament caldria fer gestions per verificar els titulars de les concessions, i problemes amb la data i el termini de les concessions que consten com a vigents. S’ha verificat que hi ha prou unitats per als propers 10 anys.