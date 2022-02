El Moianès ha trencat una barrera. La dels 14.000. És la xifra d’habitants que ha superat en l’últim padró oficial publicat per l’Institut Nacional d’Estadística. Un salt que no és menor, ja que la que ara fa gairebé set anys es va convertir en la comarca número 42, l’última creada oficialment, es va gestar i formalitzar com la comarca dels 13.000 habitants (la qual cosa va ser motiu d’algun argument advers a la seva constitució).

Quan el Parlament de Catalunya en va aprovar oficialment la creació, el 2015, el Moianès naixia com una comarca tot just per sobre dels 13.000 habitants. 13.098, exactament. En aquests set anys, n’ha sumat 1.145 més, ja que la darrera dada oficial, la del padró d’habitants l’1 de gener del 2021, li atorga una població de 14.243 persones. El que suposa un augment de gairebé el 9%. Tan sols en l’últim any, l’increment ha estat del 2,3%, ja que ha sumat 324 habitants nous.

Moià és el pilar central d’aquest creixement, però l’augment és global als deu municipis que en formen part. En començar aquest segle, la que ara és capital comarcal tenia una població situada encara per sota dels 4.000 habitants. Concretament, 3.988 l’any 2000. Va superar aquest llindar en el padró del 2001, i el dels 5.000 tot just quatre anys més tard (5.142 habitants el 2005). Quan es va constituir formalment la comarca, el 2015, Moià tenia una població de 5.865 persones. I en el darrer padró oficial ja s’ha situat en 6.383 (va superar els 6.000 el 2017). Per tant, des que és comarca ha crescut el 8,8% (518 més).

Aquest augment global de la comarca té un altre aspecte rellevant, que és que l’ha fet avançar en relació amb la resta de comarques de Catalunya. Aquells 13.098 habitants que tenia el 2015 feien que en el moment del seu naixement el Moianès fos la sisena comarca més petita de Catalunya en nombre d’habitants (és a dir, la 37 del rànquing). Els més de 1.000 habitants que ha guanyat en aquest temps li han fet escalar dues posicions, de manera que ara està en el lloc 35 i passa a ser la vuitena comarca més petita. En aquesta evolució a l’alça, ha superat una altra comarca de la Catalunya Central, el Solsonès, que, tot i que també ha crescut (un centenar d’habitants més), ho ha fet amb una proporció molt menor a la del Moianès i en el darrer padró oficialitzat per l’INE se li atorguen 13.513 habitants.

Alhora, tant el Moianès com el Solsonès han superat en aquest període de temps una altra comarca, la del Pallars Jussà, que en aquest cas sí que ha registrat un decreixement de prop de 400 habitants.

La comarca més petita de Catalunya en població és l’Alta Ribagorça, amb 3.825 habitants segons l’últim padró (tal com es pot veure en les gràfiques adjuntes), i per sota dels 10.000 hi ha també el Pallars Sobirà i el Priorat. A banda d’aquestes tres i del Solsonès i el Pallars Jussà, el Moianès està davant de la Terra Alta i de l’Aran. El que ja és molt més complicat és que pugui escalar posicions en els propers anys, ja que ara les comarques que hi ha situades just davant (que completen el bloc de les 10 més petites), les Garrigues i la Cerdanya, acaben de superar en aquest últim padró els 19.000 habitants.

El Moianès va rebre la plena oficialitat el 15 d’abril del 2015 quan el ple del Parlament va aprovar el projecte de llei de creació de la comarca. Una nova demarcació que va prosperar amb 105 vots a favor, 7 en contra de Cs i l’abstenció dels 17 diputats del PP. Després de cinc anys de batalla, esdevenia formalment comarca.