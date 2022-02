El cuiner moianès Nandu Jubany ha creat unes croquetes de xocolata que es vendran als establiments de Bon Preu i Esclat i Ametller per tal de recaptar fons per al projecte Realitat Millorada, impulsat per la Fundació A. Bosch, la Fundación Aladina i la Fundació Small, totes elles dedicades a la lluita contra el càncer infantil, que té com a objectiu recaptar més de 6 milions d’euros per a dur a terme un projecte integral de condicionament i humanització de l’Àrea d’Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. El pròxim 15 de febrer, coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Infantil, Jubany llançarà al mercat les croquetes de xocolata solidàries. Durant els tres primers mesos des que es posin a la venda es destinarà part de l’import de la compra a aquesta remodelació hospitalària.

Després de l'estiu, Jubany va tenir un èxit notori amb la creació de croquetes de diferents gustos que es venen a la xarxa d'establiments d'Ametller i a la de Bon Preu i Esclat. Aprofitant aquesta embranzida el cuiner de Monistrol de Calders ara crear unes croquetes que estan elaborades amb xocolata negra, oli d’oliva verge i un toc de sal; a més, presenten una forma esfèrica que les fa diferents de les convencionals. El seu llançament representa l’entrada de les croquetes en el món del dolç amb una proposta trencadora per consumir per postres, o com a aperitiu o piscolabis.

Concretament, es vendran en barquetes de 8 unitats i amb l’objectiu de reforçar encara més el vincle amb la iniciativa solidària, per cada pack de croquetes que comprin, els consumidors s’enduran de regal unes Ulleres de Realitat Millorada dissenyades pels nens i nenes de l’àrea d’oncologia pediàtrica de l’Hospital Vall d’Hebron, i que s’han convertit en el símbol d’aquest projecte. En total, es preveu una producció de prop de 35.000 croquetes a la setmana.

La presidenta de la Fundació A. Bosch, Anna Bosch, considera que “és molt important per a les tres fundacions implicades que un cuiner tan reconegut com en Nandu Jubany s’impliqui en la iniciativa, no només per a la contribució al projecte ‘Realitat Millorada’ que pot suposar la recaptació econòmica derivada de les vendes de les croquetes, sinó també per ajudar a difondre i a donar repercussió a una iniciativa fonamental per millorar el dia a dia dels nens i les nenes que pateixen càncer, i duen a terme el seu tractament a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona”.

Per part seva, el cuiner Nandu Jubany destaca que “esperem que moltíssimes famílies puguin gaudir d’aquestes croquetes i alhora col·laborar amb el projecte ‘Realitat Millorada’ per tal de millorar el dia a dia de tots aquests nens i nenes en el seu tractament a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Ens fa molt feliços oferir-vos aquestes croquetes dolces, les primeres que hem fet i que les pugueu compartir amb tots els que més estimeu”.

El projecte Realitat Millorada

Realitat Millorada és un projecte que va donar el tret de sortida l'abril del 2021 i que busca implicar ciutadania, empreses i associacions, en aconseguir els més de 6 milions d’euros que són necessaris per a la creació de la nova Àrea d'Hospitalització d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Una transformació que permetrà a l’hospital disposar de 2.646 m2 amb tots els espais necessaris per al tractament del càncer pediàtric, posant el benestar de l’infant en el centre. Serà una àrea més confortable, amb habitacions més espaioses i còmodes i amb zones comunes més àmplies. A més, serà més segura, oferint un major control entre àrees i mecanismes d'aïllament; més íntima, amb habitacions individuals i espais privats; i fomentarà la convivència afavorint les relacions entre pacients en els espais de jocs i habilitant espais específics per a les famílies. Està previst que les obres de remodelació s’iniciïn al llarg d’aquest 2022 i finalitzin el 2024.