El servei de bus que connecta el Moianès amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Bellaterra, ha arribat al seu primer any de funcionament amb una mitjana d’una vintena d’usuaris al dia i 3.330 acumulats, segons dades que ha facilitat el Consell Comarcal.

Aquest dimarts s’han complert aquest primer any de la posada en funcionament d’aquesta línia, que va néixer d’una demanda popular canalitzada a través d’una campanya de recollida de firmes. El servei disposa de 3 expedicions diàries en direcció cap a la universitat i tres de tornada cap al Moianès.

Segons fonts del Consell del Moianès, a partir del mes de setembre del 2021, coincidint amb l’inici de les classes d’aquest curs, enguany molt més presencial, s’ha vist un sensible increment de persones usuàries en relació amb el curs passat, passant de 350 viatges mensuals a 580. Cal tenir present que quan es va posar en marxa, el febrer del 2021, ho feia en el context d’un curs que ja estava molt avançat i que encara estava molt afectat per les restriccions, que feia que moltes de les classes es fessin de manera no presencial.

Toni Massot, conseller comarcal de l’àrea de Mobilitat del Moianès, fa una valoració molt positiva de la resposta que està tenint la línia, i ha posat en relleu que «se segueix treballant per a la millora del transport públic a la comarca i per fer més sostenible la mobilitat, realitzant reunions de treball amb la Generalitat de Catalunya en les que es traslladen i valoren les demandes de la ciutadania amb l’objectiu de resoldre les seves necessitats».

Per altra banda aquest mes es realitzarà la primera reunió de treball de la taula de mobilitat de la Catalunya Central.

La Generalitat va fer públic al desembre del 2020 la creació d'aquest servei, que d'aquesta manera responia a una petició, nascuda d'una iniciativa popular canalitzada per Jovent Republicà (branca juvenil d'ERC), i que la conselleria de Territori es va comprometre a valorar i a donar-hi resposta, després que li fos traslladada per part del Consell Comarcal.

D'entrada, van obrir un espai de recollida de firmes de suport a través del portal change.org, acompanyat d'un manifest en què esposaven que eren nombrosos els joves del Moianès que estudien a la UAB i que no hi havia cap alternativa al vehicle particular. També subratllaven que la situació actual ha fet que molts renunciïn a tenir pisos d'estudiants i que, per tant, fan més desplaçaments.

En concret, els estudiants moianesos que van a la UAB i que vulguin fer servir el transport públic disposen de dilluns a divendres d'un total de sis expedicions diàries (tres d'anada i tres de tornada). Aquesta línia té parades a Moià (punt de sortida), Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui i la UAB, on fa un recorregut amb aturades a les diferents facultats. De Moià surten els autobusos a les 7 del matí, a la 1 i 20 del migdia i quan passen 5 minuts de les 5 de la tarda.

En paral·lel, també es va crear creat una altra línia que connecta amb la Universitat Autònoma de Barcelona des de la Vall del Tenes. Amb aquestes connexions són 19 les línies de bus que permeten la mobilitat en transport públic per carretera a la UAB.