La Junta de Propietaris del polígon industrial del Pla Romaní de Moià, amb el suport tècnic de l’Ajuntament, ha engegat les obres per finalitzar el procés d’urbanització del sector. D’aquesta manera, es posarà fi a la situació irregular d’aquesta zona, que tenia pendent d’enllestir una part de la urbanització des de la seva creació fa més de 20 anys. Quan finalitzin els treballs, d’aquí a poques setmanes, l’Ajuntament podrà recepcionar el polígon i normalitzar la situació.

Després d’anys en situació irregular, el polígon del Pla Romaní de Moià està enllestint el 20% del projecte d’urbanització que encara tenia pendent d’executar des de la seva construcció. El fet de no tenir les obres acabades havia deixat els propietaris i les empreses del sector «en una situació jurídica complicada a l’hora de demanar les llicències d’obres i d’activitats», segons explica l’alcalde de Moià, Dionís Guiteras. La regularització de la situació donarà estabilitat jurídica a les empreses i permetrà a l’Ajuntament de Moià concedir-los els permisos necessaris perquè puguin fer les reformes o ampliacions pertinents.

Per desencallar aquesta problemàtica històrica, els propis empresaris han entomat la urbanització del sector que hi havia pendent i l’Ajuntament, que fins ara feia de promotor, «l’únic que hem de fer és certificar que les obres de finalització del polígon s’ajusten al projecte i recepcionar-lo», subratlla l’alcalde. Així, «els propietaris i empresaris ja podran disposar de totes les llicències en ordre i amb total tranquil·litat». Guiteras destaca que amb la finalització del polígon es podrà «tancar una carpeta», que estava oberta des de fa molt de temps, gràcies «a la col·laboració entre administració i empreses».

Els treballs que es realitzen aquests dies són una segona capa d’asfaltat, senyalitzacions verticals i horitzontals i aspectes relacionats amb l’enllumenat i les voreres. Les obres es preveu que finalitzin en les properes setmanes.

La situació irregular del Pla Romaní també l’arrosseguen els altres dos polígons del poble. L’alcalde assegura que, tot i que cada zona industrial té les seves casuístiques, el consistori aposta per aplicar la mateixa fórmula per resoldre la situació. «Ens hem marcat com a objectiu solucionar-ho el més ràpid possible», afirma.