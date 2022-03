El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat el conveni amb el Consorci Besòs Tordera que estableix un pressupost de 100 milions d'euros pel funcionament, les reposicions, millores i redaccions de projectes de les depuradores fins al 2025. La població coberta per l’acord és de 450.000 persones residents a les comarques del Vallès Oriental i del Moianès. A més, l’ACA també ha anunciat dos convenis més: les obres de la nova depuradora de la Costa del Montseny, a Fogars de Montclús, i la redacció del projecte del sanejament i la depuració de Capafonts.

La partida més important del pressupost serà de 77,5 milions d’euros i es destinarà a garantir el funcionament de les depuradores, segons apunta l’ACA. Pel que fa a la resta, 20 milions seran per a reposicions i millores i 3,9 per a la redacció de projectes constructius.

A banda d’aquest acord, l’ACA ha fet públics dos convenis més. D’una banda, un segon conveni amb el Consorci Besòs Tordera de 579.000 euros per a les obres de la nova depuradora de la Costa del Montseny, dins el municipi de Fogars de Montclús. D’altra banda, han signat un darrer amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a una inversió de 48.200 euros per a la redacció del projecte constructiu del sanejament i la depuració de Capafonts.